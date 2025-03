Prima categoria. Dego – Baia Alassio LIVE: tutti gli aggiornamenti del match in diretta

DEGO – BAIA ALASSIO (0 – 0)

Ore 15:45 termina il primo tempo ancora a reti inviolate

43′ Calcio di punizione per la Baia Alassio, ma viene respinto dalla difesa biancoblù

38′ Ammonito anche Bignoli per i padroni di casa dopo un contrasto aereo

33′ Esce Gennarelli era entra Spriano

29′ Espulsione per Vero, dopo un duro contrasto a centro campo che gli vale il secondo cartellino in pochi minuti

26′ Prima vera occasione per il Dego con Rebella che con il mancino, dal limite dell’area, prova a incrociare ma la palla finisce a lato

21′ Marini tenta la conclusione dalla distanza, ma non centra lo specchio della porta

18′ Ammonizione per Vero a seguito di numerosi interventi irregolari

16′ Partita interrotta da numerosi contrasti, entrambe le formazioni sono alla ricerca del goal per sbloccare il match

8’ La squadra ospite, in questo inizio di partita, si sta rendendo maggiormente pericolosa in fase offensiva, mettendo pressione al Dego

5’ Le squadre scendono in campo con la giusta carica, ma sono penalizzate dal campo pesante a causa della pioggia

Calcio d’inizio alle ore 14:58

In questa domenica nuvolosa, 23 marzo, presso il campo Rinaldo Perotti si affronteranno il Dego e La Baia Alassio.Le due squadre si trovano rispettivamente in 13esima e prima posizione. I ragazzi guidati da mister Dalmasso sono reduci da una serie di 4 sconfitte, l’ultima contro il Vadino FC. nella quale è stato espulso Gaggero. La Baia Alassio, capolista, nella scorsa giornata ha battuto il Borghetto per 3 a 0. Anche loro, oggi, dovranno fare a meno dei due espulsi Gibilaro e Di Mari, ma cercando di ottenere almeno un pareggio per non perdere la posizione. Il calcio d’inizio è fissato alle 15:00 e il match verrà diretto dal signor Vitale Marco (SV).

FORMAZIONI

Dego: Briano, Vero, Garrone, Marini, Saino, Russo, Bignoli, Baccino, Gennarelli, Rebella (C), Muca. A disposizione: Piccardi, Monticelli M., Spriano, Monticelli I., Strazzacapa, Magni, Delfino. Allenatore: Dalmasso Tommaso.

Baia Alassio: Pampararo, Combi, Odasso, Negroni, Gasco (C), Aicardi, Hamati, Secco, Mehmetaj, Paltrinieri, Canizzaro. A dispozione: Molinaro, Sufali, Michero, Barison, Fumagalli, Abate, Tomao, El Harzli, Vinci. Allenatore: Montaldo Fabrizio