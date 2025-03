Prima Categoria. Pareggio spettacolare tra Baia Alassio ed Ospedaletti, a Schillaci risponde Barison

BAIA ALASSIO (57′ Barison) 1 – 1 (22′ Schillaci) OSPEDALETTI

93′ Attenzione all’ultima azione! Pallone rinviato dalla difesa, il pallone lo raccoglie Schillaci che ha l’ultima palla giocabile della partita, tiro rasoterra, palo! Poi il triplice fischio di una partita fatta di grandi emozioni, alla fine le due squadre raccolgono un punto.

90′ Di Maria assegna tre minuti di recupero.

87′ Cambio anche per Sardo che cerca forze fresche per risolvere la gara, fuori Gasco per Secco.

84′ Luccisano opera il cambio, a sorpresa esce Siberie entrato ad inizio secondo tempo per Colucci.

82′ Esplode nuovamente il Ferrando! Questo errore è da matita rossa, Di Maria non assegna un rigore solare nei confronti di Paltrinieri, steso da due giocatori in area. Poi sulla ribattuta raccoglie il pallone Sacco che calcia! Che parata di Bazzoli che toglie il gol del 2-1 dalla rete e manda in angolo.

78′ Grifo perde una palla pericolosissima a centrocampo, gran recupero di Tomao che serve con estrema precisione Paltrinieri. A tu per tu con il portiere, il numero 8 si divora una ghiotta occasione, poi sulla respinta arriva Vinci che prova a rimetterla dentro senza trovare nessuno.

74′ Altro cambio per Sardo, fuori Damonte per Odasso.

73′ Ammonito Russo per un fallo da dietro ai danni di Aicardi.

71′ Sardo opera il cambio, fuori Barison scortato dai copiosi applausi del Ferrando, dentro Michero.

69′ Grande occasione dell’Ospedaletti! Pallone lungo di Grifo per Saih, Pampararo esce per un attimo e poi torna in porta facendo controllare il pallone al terzino, poi tenta il pallonetto ma Pampararo salta e blocca con la mano.

68′ Ammonito Barison, fallo irruento a centrocampo su Schillaci.

66′ Cambio di Luccisano, fuori Barbagallo per Sartori.

61′ Ammonito Hamati, fallo a centrocampo che ha fatto scattare il giallo per il laterale. Gara ferma intanto, Ambesi ha accusato il fallo ed è fermo a terra, esce zoppicando visibilmente dal campo accompagnato da un compagno di squadra.

59′ Ancora la Baia! Un difensore dell’Ospedeletti toglie la doppietta di Barison dalla porta! Succede di tutto adesso, con Barison che si trova nel giro di due minuti a quasi segnare una tripletta a trovarsi marcato sul tabellino solo un gol.

58′ Subito la Baia, sull’angolo, cresce ora il ritmo del Ferrando, la palla entra in rete! Ancora Barison, però tutto fermo! Di Maria ha visto un tocco con la mano, gol del vantaggio annullato, dopo un minuto la Baia poteva svoltare la gara.

57′ Paltrinieri tocca dentro per Barison, tocco orientato e palla che si sposta sull’esterno, prova la conclusione! Il tocco del difensore disorienta Bazzoli! La palla entra in porta ed esplode il Ferrando gremito di tifosi, la Baia pareggia la gara.

50′ Tomao per Hamati, il laterale di classe mette giù il pallone e subentra in area in mezzo a tre, poi viene contrastato in area e cade, per Di Maria non c’è rigore, esplode il Ferrando! Decisione dubbia, il fischio poteva starci essendo che è stato sgambettato, una piccola macchia nella gran partita che sta dirigendo il fischietto di Chiavari.

46′ Hamati si guadagna una punizione vicino alla bandierina, Gasco mette dentro e Tomao schiaccia di testa ad un metro dalla porta, palla alta! Brivido per l’Ospedaletti, la Baia due volte vicino al gol del pareggio, super inizio di secondo tempo.

45′ Si riprende al Ferrando! Intanto l’Ospedaletti opera un cambio, fuori Zito dentro Siberie. Subito occasione Baia Alassio con Gasco che che punta l’area, mette dentro ma non trova nessun compagno! Poi sulla ribattuta ci prova Hamati, il difensore spazza e tocca un giocatore di casa, sarà rimessa dal fondo.

Secondo tempo

49′ Termina qua il primo tempo con l’Ospedaletti in vantaggio, anche se la Baia Alassio ha prodotto più occasioni nella totalità della prima frazione.

46′ Fallo di Saih su Vinci nel tentativo di recuperare palla, ammonito. Poi parte qualche scaramuccia e una piccola ressa, sedata da Di Maria con un giallo per Sacco e Schillaci.

45′ Buco difensivo della Baia pericolosissimo, El Khani da solo contro Pampararo, sceglie il tiro rasoterra parato dall’estremo difensore! Il pallone però rimane lì vacante, ci pensa Vinci a togliere del tutto la sfera dalla porta. Intanto vengono assegnati 4 minuti di recupero.

42′ Paltrinieri vede Hamati dall’altro lato del campo, cross in quella direzione. Il laterale si coordina alla perfezione e calcia in porta, ma probabilmente non riesce ad imprimere la giusta forza per trovare bene la porta.

39′ Si riprende, punizione da poco più avanti del centrocampo che si spegne tra le braccia di Bazzoli.

38′ Si combatte ai limiti dell’area dell’Ospedaletti. Tocco visibile con il braccio di un difensore ospite ma Di Maria fa cenno di aver visto e non assegna il fallo essendo che il braccio era abbastanza attaccato al corpo, poi ferma il gioco essendo che un giocatore dell’ospedaletto è a terra.

37′ Rasoiata di Hamati per Vinci, il terzino ricerca il sette con una sventagliata filtrante e lo trova, poi Hamati cerca il cross ma il pallone esce ampiamente.

36′ Gasco chiama lo schema su punizione e serve Sacco, lavora il pallone con la suola e prova a depositare la palla nel cuore dell’area. Il cross però è mal calibrato, il pallone colpisce l’esterno della rete una volta fuoriuscita la sfera dal campo.

32′ Tomao cerca di prendere posizione sui centrali per prendere palla ma commette fallo secondo Di Maria, la panchina si infuria siccome il tocco era minimo, poteva non starci il fischio.

29′ Paltrinieri si invola ma viene falciato da Cordi, decisione corretta di Di Maria che estrae il giallo oltre a dare un bell’avvertimento al terzino ospite.

27′ Occasionissima Baia! Hamati controlla un pallone molto difficile e poi spara fortissimo sul primo palo. Bazzoli, para ma non blocca, sulla ribattuta arriva Barison che conclude ma trova la difesa ben schierata a deviare.

24′ Punizione dalla trequarti, più o meno 25 metri, lo specialista Sacco sulla battuta che prende la porta ma centra in pieno Bazzoli. Blocca in due tempi e poi viene atterrato, fallo sul portiere e possesso ospite.

22′ Intanto si riprende, l’Ospedaletti riparte con il solito El Khani, vede Schillaci solo al limite, riprova la conclusione! Questa volta centra il palo e poi entra in rete! L’Ospedaletti in vantaggio nel momento forse meno produttivo della sua partita fin qua.

20′ Gara ferma, a terra adesso Zito che ha bisogno di soccorsi. Intanto le due squadre ne approfittano per fare un piccolo cooling break e mettersi d’accordo sulle prime fasi di partita. Intanto si rialza il numero 8, al momento però fuori dal campo in attesa di rientrare.

19′ Conclusione di Schillaci, questa volta rasoterra, questa volta molto meno spettacolare e precisa dell’ultima. Pallone lasciato scorrere tranquillamente sul fondo da Pampararo.

16′ Schillaci con la sforbiciata! Pallone alto di poco, stava per segnare un eurogol il laterale ospite.

14′ Occasione per l’Ospedaletti, El Kahli crea e poi serve Schillaci che prova un tiro-cross. Pampararo apre le braccia e lascia uscire.

12′ Fallo sulla trequarti, punizione messa dentro da Paltrinieri e Vinci non ci arriva per un soffio! Di Maria indica però il dischetto, qualche pericolo ora per l’Ospedaletti, che spedisce distante un pallone pericoloso prodotto proprio dal corner.

11′ Lancio per Hamati che stoppa con classe la sfera, vede dentro Tomao da solo in area. Conclusione di testa del neo entrato che viene bloccata da Bazzoli.

10′ Mehemtaj non può continuare, facendo segno alla panchina che sembra aver sentito qualcosa di strano alla coscia. Al suo posto Tomao.

8′ Buco incredibile dell’Ospedaletti, Hamati serve Paltrinieri da solo che però prende male il tempo e scivola da solo! Recupero palla degli ospiti e contropiede fulmineo, pallonetto di Barbagallo che soprende tutta la difesa, poritiere compreso! La palla esce di un soffio! Graziata la squadra di casa.

7′ Mehemtaj si accascia a terra! Mani sul volto, credo che non potrà continuare dopo aver accusato un colpo sulla coscia nei primi momenti di gioco, intanto si scaldano Cannizzaro e Tomao.

6′ Rientra Mehmetaj, per ora gara totalmente in equilibrio, con le due squadre che provano a sfondare le difese senza però riuscire a trovare una vera e propria trama di gioco decisiva.

4′ Attenzione gioco fermo! Mehmetaj ha bisogno delle cure, non si sa se potrà continuare. In questo momento esce momentaneamente dal campo, ma sembra che possa riprendere la partita.

3′ A poco dall’inizio, un paio di occasioni a testa, gli ospiti con El Kahli che prova a mettere dentro un pallone molto spigoloso recuperato però da Damonte, la Baia con Hamati che cerca Mehmetaj senza però riuscire ad andare a concludere.

1′ Si inizia con un minuto di anticipo al Ferrando. Subito primi confronti tra i giocatori, Hamati cerca di essere subito decisivo calciando in porta, il pallone si spegne ampiamente sul fondo.

Primo tempo

La partita sta per iniziare, ecco le formazioni ufficiali:

Baia Alassio: 1 Pampararo, 2 Vinci, 3 Combi, 4 Damonte, 5 Gasco, 6 Aicardi, 7 Hamati, 8 Paltrinieri, 9 Mehmetaj, 10 Sacco, 11 Barison. A disposizione: 12 Molinaro, 13 Sufali, 14 Negroni, 15 Michero, 16 Odasso, 17 Cannizzaro, 18 Secco, 19 Toma0, 20 Fumagalli. Allenatore: Sardo.

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordi, 3 Cianci, 4 Russo, 5 Ambesi, 6 Saih, 7 El Kahli, 8 Zito, 9 Barbagallo, 10 Grifo, 11 Schillaci. A disposizione: 12 Sambito, 13 Baccinell, 14 Sartori, 15 Siberie, 16 Manno, 17 Materazzi, 18 Mena, 19 Colucci, 20 Bucarelli. Allenatore: Luccisano.

Arbitro della gara il signor Di Maria Alessandro di Chiavari.

Alassio. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme il big match di Prima Categoria “A” Baia Alassio vs Ospedaletti. Da questa partita potrebbe passare probabilmente una grande fetta di questa stagione, essendo che le due compagini si trovano al primo e al secondo posto in classifica. Le vespe, in vetta a 55 punti, davanti al proprio pubblico di casa potrebbero ritrovarsi a 6 punti di vantaggio dall’Ospedaletti al terzo posto e probabilmente incrementare a 5 punti di vantaggio dal Camporosso secondo, oggi in riposo.