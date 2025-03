Prima Categoria “B”, troppo Savona per una Bolzanetese Virtus priva di stimoli. Monaco: “Nell’ultimo mese spenta la testa, ora dobbiamo provare a giocarci le ultime partite come si deve”

Genova. Ieri pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” di Celle Ligure, Savona e Bolzanetese Virtus si sono sfidate in occasione di uno dei match valevoli per la ventiseiesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). La sfida, una gara a senso unico che ha visto i padroni di casa imporsi con il risultato di 6-0, ha segnato una brusca battuta d’arresto per il sodalizio genovese.

Quella di ieri infatti risulta essere la sconfitta più pesante subita dalla Bolzanetese Virtus dall’inizio della stagione. A commentare quanto visto in campo è stato mister Giovanni Monaco, allenatore degli arancioblù il quale ha esordito dichiarando: “Credo che il risultato maturato oggi sia giusto, il Savona ha strameritato fin dal primo minuto. A mio parere sono la squadra più forte di questo campionato e lo stanno dimostrando. Ho trovato una netta differenza tra il Savona dell’andata e il Savona del ritorno. Erano già una squadra forte, ma adesso hanno ancora più consapevolezza; giocano bene e hanno una panchina importante”.

“C’è poco da dire – ha proseguito l’intervistato -, noi purtroppo nell’ultimo mese abbiamo un po’ spento la testa. Diciamo che una volta raggiunto l’obiettivo della salvezza, non potendo più agganciare il treno playoff, abbiamo un po’ mollato. Dobbiamo riprenderci, abbiamo ancora quattro partite e vogliamo chiudere bene. Abbiamo vissuto una buona stagione e non ci meritiamo di buttare tutto a causa delle ultime prestazioni”.

In seguito il tecnico ha sentenziato: “Giudico l’annata della Bolzanetese molto positivamente. Dobbiamo ricordarci che veniamo da due stagioni dove l’anno scorso ci siamo salvati all’ultima giornata forse più per demerito degli altri che per merito nostro, mentre due anni prima abbiamo mantenuto la categoria grazie ai playout. Quest’anno invece siamo sempre stati tra il sesto e il settimo posto. Abbiamo disputato un campionato positivo e, fino a febbraio, avevamo ancora l’ambizione di poter arrivare nei playoff nonostante non fosse l’obiettivo stabilito all’inizio dell’anno. Sono davvero molto soddisfatto di tutti i miei ragazzi, abbiamo disputato davvero una grande stagione”.

Infine mister Monaco ha guardato alle ultime gare che attenderanno la Bolzanetese: “Come ci siamo detti nelle ultime settimane con i miei ragazzi, arrivare sesti o settimi cambia poco. Tuttavia abbiamo fatto bene dalla prima giornata e sconfitte passive come quella odierna ne abbiamo subita solo una nel girone d’andata contro l’Olimpic dove abbiamo sbagliato completamente partita. Per il resto ce la siamo sempre giocata con tutti proprio come dimostrato due settimane fa contro il Masone perdendo 2-1 in rimonta giocando però in dieci tutta la partita. Dobbiamo trovare degli stimoli per affrontare le ultime gare della stagione in modo tale da non buttare via 6-7 mesi fatti decentemente. Dobbiamo provare a cancellare questa prestazione e a giocarci le ultime partite come si deve”.