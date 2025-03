Prima Categoria “B”, il Savona ingrana la quinta: Vecchiaudace Campomorone annichilita 5-0 e primo posto riconquistato

Risultato: Savona 5-0 Vecchiaudace Campomorone (7’, 9’, 28’ N. Piu, 21’ Fancellu, 68’ Rignanese)

Al 90’ termina qui. Il Savona vince, convince e si diverte: annichilita la Vecchiaudace Campomorone e primo posto riconquistato dai biancoblù.

All’83’ la Vecchiaudace Campomorone cerca il consolation gol con Riva che, dalla distanza, trova la respinga con i pugni di Bova: attento nonostante lo scarso impiego l’estremo difensore dei biancoblù.

All’82’ Fossati cerca la gioia personale tentando di sfruttare al meglio l’ennesimo assist illuminante di Briano, ma Rivera risponde presente salvando la sua porta.

Al 77’ Salis calcia una punizione da posizione apparentemente impossibile scheggiando il palo alla destra di Rivera: il pallone dunque schizza sui piedi di Doci che, di tap-in, si vede l’urlo dell’esultanza in gola strozzato a causa di un incredibile salvataggio sulla linea da parte di un difensore avversario: pallone allontanato, porta stregato per il numero 20 degli Striscioni.

Al 75’ Doci cerca ancora la porta trovando però la traversa a dirgli di no: molto sfortunato l’attaccante biancoblù, il quale sta cercando la via della rete con insistenza.

Al 74’ Briano fa ammattire il suo diretto marcatore arrivando a calciare a tu per tu con Rivera il quale, con l’aiuto del palo, riesce a respingere.

Al 72’ la Vecchiaudace prova ad operare un altro accorgimento: dentro Fogli, fuori Bottari.

Al 70’ è il momento di Esposito tra le file del Savona: fuori tra gli applausi Rignanese.

Al 67’ Rignanese cerca la porta con uno splendido piazzato che però si spegna sul fondo.

Al 65’ Doci dispone di un’altra ottima chance per iscriversi nel tabellone dei marcatori di questa sfida, ma la difesa ospite fa buona guardia murando la sua conclusione.

Al 61’ la Vecchiaudace Campomorone risponde inserendo Rizqaoui al posto di Rebora.

Al 59’ Gaggero lascia il campo per favorire l’ingresso di Salis.

Al 58’ è manita biancoblù. Rignanese si unisce alla festa trovando la quinta rete di giornata per i suoi: impossibile fallire per un attaccante come lui calciando dall’area piccola, è 5-0 Savona!

Al 52’ anche la Vecchiaudace opta per un accorgimento con Carrus che rileva Vercelli.

Al 51’ Doci in campo aperto trova la quinta rete della sfida, ma il direttore di gara annulla tutto a causa di una posizione di offside: si reste sul 4-0 all’Olmo-Ferro.

Al 50’ cambia ancora mister Cola: dentro Mata, fuori Colombo.

Al 49’ arriva un’altra sostituzione in casa Savona con Doci che prende il posto di Piu.

Al 47’ mister Cola inserisce Incorvaia per Damonte: primo cambio tra le file biancoblù.

Alle 16:00 prende il secondo tempo. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue scesi in campo dal 1’.

Termina così 4-0 un primo tempo a senso unico, 45 minuti in cui il Savona ha letteralmente dominato dimostrandosi estremamente cinico e dilagando nel punteggio.

Al 43’ il Savona diverte e si diverte: Damonte con un colpo di tacco imbecca Briano il quale serve Piu che, di prima intenzione, cerca il palo lontano: pallone sul fondo, tuttavia continuano le sbandate difensive della formazione ospite.

Al 39’ Apicella cerca il gol dalla lunga distanza, ma il suo tentativo termina alto.

Al 35’ è ancora Savona pericoloso con la conclusione a botta sicura di Damonte il quale però, da posizione defilata, non trova lo specchio della porta difesa da Rivera.

Al 28’ è poker biancoblù. Piu prenota un pallone da portare a casa mettendo a segno la sua terza rete di giornata: Savona incontenibile, è 4-0 all’Olmo-Ferro!

Al 21’ i padroni di casa calano il tris. Da un esterno all’altro, Damonte crossa trovando Fancellu il quale, di testa, batte Rivera: è 3-0 Savona all’Olmo-Ferro!

Al 20’ Rignanese cerca l’ennesimo sigillo stagionale, ma il suo colpo di testa sfiora il palo e termina sul fondo: altra chance colossale per i biancoblù, avversari non pervenuti fin qui.

Al 16’ Piu tenta di chiudere definitivamente la pratica nonostante sia trascorso soltanto il primo scorcio di gara, ma il suo tentativo termina abbondantemente fuori misura: troppo Savona per la Vecchiaudace Campomorone in questo primo quarto d’ora di gioco.

Al 9’ è immediatamente 2-0. Il Vecchio Delfino fa sul serio e rimarca nuovamente le proprie ambizioni con Piu che, come in occasione della prima rete, non dà nemmeno il tempo a Rivera di muoversi: inizio travolgente di Fancellu e compagni, esulta il pubblico di fede biancoblù presente all’Olmo-Ferro!

Al 7’ pronti, via e il Savona trova subito la rete del vantaggio. I biancoblù sublimano la propria superiorità nei confronti degli avversari sbloccando la gara grazie ad una rete da cineteca di Piu il quale, dalla distanza, fulmina un immobile Rivera: è 1-0 Striscioni all’Olmo-Ferro!

Al 5’ padroni di casa in campo con il vestito preferito da mister Cola: un 3-4-3 atipico con Briano spesso chiamato ad accentrarsi per innescare due punte di spessore come Piu e Rignanese. Turno di riposo per Garbini tra le file dei biancoblù, mentre Fossati e Gaggero compongono il duo di centrocampo. Spicca il ritorno di Bova tra i pali, assente invece Raja dopo l’ottimo esordio dello scorso weekend contro il Quiliano&Valleggia. 4-3-3 di contenimento invece per la Vecchiaudace Campomorone, formazione chiamata a tenere testa agli Striscioni nel tentativo di smentire i pronostici.

Alle 15:01 prende il via la sfida.

Le formazioni

Savona: 1 Bova, 2 Fancellu (C), 3 Damonte, 4 Schirru, 5 Apicella, 6 Colombo, 7 Briano, 8 Gaggero, 9 Rignanese, 10 Fossati, 11 Piu.

A disposizione: 12 Fois, 13 Salis, 14 Garbini, 15 Mata, 16 Incorvaia, 17 Esposito, 18 Signori, 19 Berruti, 20 Doci.

Allenatore: Emanuele Cola.

Vecchiaudace Campomorone: 1 Rivera, 2 Vercelli, 3 Moretti, 4 Lo Vecchio, 5 Friscione, 6 Garbarino, 7 Pozzati, 8 Bottari, 9 Riva, 10 Rebora (C), 11 Mosca.

A disposizione: 12 Carta, 13 Muratore, 14 Carrus, 15 Fogli, 16 Chino, 17 Vacca, 18 Rizqaoui.

Allenatore: Nico Messina.

Arbitro del match è il signor Pietro Bartolomeo Campodonico della sezione di Chiavari.

Presentazione

Celle Ligure. Oggi pomeriggio presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” Savona e Vecchiaudace Campomorone si affrontano in occasione di una delle gare valevoli per la ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). I biancoblù, reduci da quattro vittorie consecutive, nella sfida odierna si troveranno nuovamente nella condizione di scendere in campo consapevoli del fatto di non poter sbagliare: vincere sarà l’unico modo possibile per la squadra guidata da mister Emanuele Cola per tornare a guardare tutti dall’alto verso il basso issandosi nuovamente al primo posto in classifica (in questo momento occupato dal Masone, ieri vincente in rimonta contro la Bolzanetese Virtus, ndr). Di fronte il Vecchio Delfino troverà una squadra che necessita di punti per scongiurare il rischio di dover disputare i playout.