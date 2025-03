Prima Categoria “B”, Savona-Rossiglionese LIVE: biancoblù per riprendersi la testa della classifica

Risultato: Savona 2-0 Rossiglionese (63’ rig. Rignanese, 71’ Gaggero) [Live]



All’83’ la Rossiglionese opera un’altra variazione inserendo Arecco: fuori Tosonotti.

All’81’ mister Cola concede un po’ di respiro a Damonte: dentro Mata al suo posto.

Al 77’ Fancellu lascia il campo per favorire l’ingresso di Apicella.

Al 75’ mister Nervi prova a crederci inserendo Nnanna al posto di Arranche.

Al 71’ il Savona approfitta di una buona chance in campo aperto trovando il raddoppio. Gaggero, imbeccato splendidamente da un compagno, trova il gol del 2-0 mettendo dentro a porta spalancata: sospiro di sollievo per gli Striscioni, esulta il pubblico di Fede biancoblù presente all’Olno-Ferro

Al 68’ mister Nervi prova a cambiare l’inerzia del match inserendo Piccardo al posto di Oddone.

Al 67’ Fossati cerca il gol olimpico direttamente da corner, ma la traversa glielo impedisce: spingono fortissimo gli Striscioni in questa fase.

Al 66’ Rignanese dispone immediatamente di un’altra colossale occasione, ma il bomber biancoblù viene fermato dalla traversa: nulla di fatto, il Savona spreca la possibile chance per raddoppiare.

Al 65’ la Rossiglionese prova a reagire spaventando Fois, ma il pallone termina alto. Nel frattempo mister Cola opta per cambiare qualcosa inserendo Berruti al posto di Doci.

Al 63’ lo stesso bomber degli Striscioni si presenta dal dischetto calciando senza esitazione: Branda intuisce ma non basta, il pallone sbatte sul palo e termina in rete. È 1-0 Savona all’Olmo-Ferro!

Al 62’ Rignanese viene steso al limite dell’area di rigore e l’arbitro non ha dubbi: sarà penalty per gli Striscioni.

Al 59’ permane la fase d’impasse con Fancellu che sbaglia un cross apparentemente semplice scatenando nuovamente i mormorii del pubblico di fede biancoblù presente sugli spalti.

Al 49’ Rignanese tenta di affinare la mira calciando dal limite dell’area, ma il suo piazzato termina sul fondo.

Alle 16:03 prende il via la seconda frazione di gioco.

Termina così 0-0 un primo tempo piuttosto piatto, 45 minuti in cui il Savona non è riuscito a scardinare la resistenza di una Rossiglionese stoica.

Al 43’ gli ospiti sbandano nuovamente dietro, ma il pallone non vuole saperne di entrare.

Al 38’ si scaldano gli animi in campo con Sorbara che interviene duramente ai danni di Briano: ammonito il numero 5 della Rossiglionese.

Al 35’ Briano cerca la soluzione balistica dalla distanza, ma il suo tentativo termina abbonamento fuori misura: rumoreggia il pubblico di fede biancoblù presente sugli spalti, si resta sullo 0-0 all’Olmo-Ferro.

Al 27’ non sembra avere fine l’emergenza infortuni in casa Savona. Durante, uno dei più positivi tra le file dei biancoblu fino a questo momento, chiede il cambio: dentro Briano al suo posto, altri problemi all’orizzonte per il Vecchio Delfino.

Al 25’ Damonte dà vita ad un tiro-cross estremamente velenoso, ma anche il suo tentativo termina sul fondo.

Al 21’ Fossati mostra a tutti i presenti presso l’Olmo-Ferro la qualità di cui dispone provando ad incastrare il pallone sotto l’incrocio dei pali: sfera fuori di un niente, grandissima occasione per il Savona.

Al 19’ ecco la prima chance colossale per il Vecchio Delfino. Rignanese riceve e controlla un pallone sporco nell’area piccola, ma incredibilmente indirizza la sfera sul fondo: increduli i presenti, resiste lo 0-0 all’Olmo-Ferro.

Al 17’ Arranche tenta la soluzione dalla distanza impensierendo la retroguardia dei locali, ma il suo tentativo termina abbondantemente largo.

Al 15’ grandissimo equilibrio e pochissime occasioni da gol per ambo le squadre: l’impressione è che la partita debba ancora stapparsi.

Al 10’ nota tattica: il Savona ripropone il 4-4-2 visto contro l’Old Boys Rensen. Doci affianca Rignanese davanti, mentre Fossati e Gaggero compongono la coppia di mediani per ovviare all’emergenza assenze in casa Vecchio Delfino. È 3-5-2 invece per la formazione ospite, che per il momento sta tenendo in maniera ottimale.

Al 2’ pronti, via e il Savona tenta subito di impensierire la retroguardia avversaria con un buon pressing offensivo, ma la Rossiglionese tiene bene.

Alle 15:03 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della sfida.

Le formazioni

Savona: 1 Fois, 2 Fancellu, 3 Damonte, 4 Schirru, 5 Garbini (C), 6 Colombo, 7 Durante, 8 Gaggero, 9 Rignanese, 10 Fossati, 11 Doci.

A disposizione: 12 Bova, 13 Salis, 14 Apicella, 15 Mata, 16 Incorvaia, 17 Esposito, 18 Briano, 19 Berruti, 20 N. Piu.

Allenatore: Emanuele Cola.

Rossiglionese: 1 Branda, 2 Amri, 3 Tosonotti, 4 A. Pastorino, 5 Sorbara (C), 6 Bahiti, 7 N. Pastorino, 8 Laguna, 9 Donato. 10 Chillè, 11 Arranche.

A disposizione: 12 Ben Ayech, 13 Gesualdi, 14 Arecco, 15 Sciutto, 16 Leveratto, 17 Persico, 18 Piccardo, 19 Oddone, 20 Nnanna.

Allenatore: Maurizio Nervi.

Arbitro del match è il signor Mario Schenone della sezione di Genova.

Presentazione

Celle Ligure. Oggi pomeriggio Savona e Rossiglionese si sfidano in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Gli Striscioni, dopo la vittoria del Masone di ieri, sono chiamati a rispondere per mantenere la testa della graduatoria.