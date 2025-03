Prima Categoria “B”. Savona ‘sei’ bellissimo! Ennesima vittoria rotonda: regolata la Bolzanetese 6-0, ora testa al Masone

Risultato: Savona 6-0 Bolzanetese Virtus (5’, 18’ Damonte, 51’ N. Piu, 61’ Gaggero, 71’, 79’ G. Piu)

All’85’ la Bolzanetese inserisce Russo al posto di Bei.

All’83’ la formazione ospite opera un doppio cambio: Pesce e Pisano subentrano a Papiri e Montarsolo.

All’80’ Cerchez ritrova il campo prendendo il posto di Briano: minutaggio prezioso nelle gambe per il classe 2004.

Al 79’ il Savona arrotonda ulteriormente il punteggio. Giacomo Piu approfitta di un assist al bacio di Briano per realizzare la doppietta personale: è 6-0 biancoblù!

Al 73’ Signori ritrova il campo subentrando a Gaggero.

Al 71’ il Savona conferma la sua fame incontenibile mettendo a segno l’ennesima manita. Giacomo Piu, proprio come accaduto lo scorso weekend, trova la quinta rete biancoblù: è 5-0 all’Olmo-Ferro!

Al 70’ la Bolzanetese cambia nuovamente qualcosa: dentro Ouattara, fuori Manca.

Al 65’ la Bolzanetese prova a dare qualche segnale di vita, ma Bova abbassa la saracinesca impedendo agli avversari di segnare.

Al 63’ Damonte lascia il campo fra gli applausi favorendo l’ingresso in campo di Fancellu.

Al 61’ il Savona cala il poker. Gaggero approfitta delle praterie concesse dagli avversari incrociando con il destro: è 4-0 biancoblù all’Olmo-Ferro!

Al 60’ anche la Bolzanetese opta per cambiare qualcosa inserendo Grandoni al posto di Comparini.

Al 53’ Niccolò Piu lascia il campo per favorire l’ingresso del fratello Giacomo.

Al 51’ Niccolò Piu arrotonda ulteriormente il risultato sfruttando al meglio il suggerimento di un compagno: pallone incrociato splendidamente e Crovetto battuto, è 3-0 Savona all’Olmo-Ferro!

Al 50’ Gaggero cade in area ma per l’arbitro non c’è nulla: ammonito per simulazione il numero 2 dei biancoblù.

Al 48’ mister Cola opta per inserire Durante al posto di Raja: è il Savona ad operare il primo cambio del match.

Al 47’ la Bolzanetese prova a riaprire la sfida, ma il tentativo termina fuori misura.

Alle 19:01 prende il via la seconda frazione di gioco. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue visti dal 1’.

Termina così 2-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo decisamente scoppiettante, 45 minuti in cui il Savona ha dimostrato la propria superiorità mettendo in discesa il match.

Al 41’ Gaggero prova ad unirsi al tabellino dei marcatori, ma Crovetto blocca in due tempi.

Al 38’ Damonte cerca la terza gioia personale, ma il suo tentativo termina morbido tra le braccia di Crovetto.

Al 37’ Zamana si incunea nel cuore dell’area di rigore avversaria trovando il super intervento di Bova che, come un gatto, balza sul pallone deviandolo in corner: grandissima parata dell’esterno difensore biancoblù, si resta sul punteggio di 2-0 all’Olmo-Ferro.

Al 34’ riprende la sfida.

Al 33’ le squadre si fermano per rifocillarsi: è cooling break all’Olmo-Ferro.

Al 28’ Rignanese si gira nel cuore dell’area di rigore cercando di calare il tris, ma il suo tentativo termina di poco a lato.

Al 25’ la Bolzanetese Virtus dà i primi segnali di vita affacciandosi dalle parti di Bova, ma la retroguardia del Vecchio Delfino fa buona guardia chiudendo in corner.

Al 18’ è già 2-0. Damonte pennella una punizione meravigliosa trovando il palo lontano alla destra di Crovetto: raddoppio biancoblù, è dominio Savona all’Olmo-Ferro!

Al 15’ Schirru raccoglie un pallone vacante nel cuore dell’area di rigore scaturito da un corner ben battuto dagli Striscioni calciando a botta sicura: pallone alto ma non di molto, continuano a premere Garbini e compagni in questa primissima fase di gara.

Al 10’ nota tattica: Savona in campo con il rodato 3-4-3 atipico con Briano a sostegno del duo offensivo composto Rignanese e Piu. Raja e Fossati compongono la cerniera di centrocampo con Damonte e Gaggero incaricati di spingere sulle fasce, trio difensivo formato da Colombo, Garbini e Schirru. Si rivede in panchina Cerchez dopo il brutto infortunio rimediato contro l’Old Boys Rensen. 4-3-1-2 invece per la Bolzanetese Virtus, squadra oggi in campo con le casacche arancioblu. Consueto biancoblù invece per il Savona.

Al 5’ il Savona è già in vantaggio. Damonte finalizza uno schema calciando dal limite dell’area dove l’estremo difensore avversario non può arrivare: è

Al 1’ pronti, via e il Savona cerca subito di impensierire la retroguardia avversaria con il tentativo di Briano su sponda di Rignanese che viene prontamente bloccato da Crovato: la prima chance è di marca biancoblù.

Alle 18:01 prende il via la sfida.

Le formazioni

Savona: 1 Bova, 2 Gaggero, 3 Damonte, 4 Schirru, 5 Garbini (C), 6 Colombo, 7 Briano, 8 Raja, 9 Rignanese, 10 Fossati, 11 N. Piu.

A disposizione: 12 Fois, 13 Apicella, 14 Mata, 15 Fancellu, 16 Cerchez, 17 Signori, 18 Durante, 19 Berruti, 20 G. Piu.

Allenatore: Emanuele Cola.

Bolzanetese Virtus: 1 Crovato, 2 Corelli, 3 Mazzolini, 4 Cosentino, 5 Papiri (C), 6 Bonara, 7 Comparini, 8 Montarsolo, 9 Zamana, 10 Manca, 11 Bei.

A disposizione: 12 Ivaldi, 13 Pesce, 14 Pisano, 15 Grandoni, 16 Ouattara, 17 Russo, 18 Rotunno, 19 Balbi.

Allenatore: Giovanni Monaco.

Arbitro del match è il signor Michele Bonino della sezione di Chiavari.

Presentazione

Celle Ligure. Oggi pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro”, va in scena una delle gare valevoli per la ventiseiesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). A sfidarsi scendono in campo Savona e Bolzanetese Virtus, squadre pronte a darsi battaglia per un match che si prospetta ricco di emozioni. Gli Striscioni sono chiamati a rispondere a Masone, Campese e Olimpic, avversarie per la promozione diretta tutte vincenti in questo turno di campionato.