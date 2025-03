Prima Categoria “B”, prova di forza del Savona: pokerissimo al Quiliano&Valleggia, I biancoblù si impongono 0-5 al Picasso

Risultato: Quiliano&Valleggia 0-5 Savona (17’, 85’ Rignanese, 47’ Damonte, 52’, 66’ N. Piu)

Termina cosí 0-5 senza recupero un match, soprattutto nel secondo tempo, senza storia. Grandissima prova di forza del Savona che, grazie alla vittoria odierna, mantiene la vetta della classifica confermando il vantaggio di un punto nei confronti del Masone (formazione quest’oggi vincente a Pegli con il risultato di 0-2, ndr). Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, dove i biancoblù hanno fatto meglio ma il Quiliano&Valleggia ha disposto di ottime occasioni per ristabilire la parità, gli Striscioni nella seconda frazione hanno preso il largo mostrando ai tifosi presenti sugli spalti la miglior versione di sè. Calcio veloce e verticale, gol a ripetizione ed una tranquillità difensiva che, dopo i malumori palesati da mister Cola in occasione delle ultime uscite, merita di essere sottolineata. Dall’altra parte si lecca le ferite invece il Quiliano&Valleggia, formazione che dopo i primi 45’ non è riuscita ad arginare l’immensa qualità del Vecchio Delfino recriminando però qualcosa dal punto di vista delle scelte arbitrali. Dopo le vittorie contro Letimbro (in campionato) e Baia Alassio (Coppa Liguria) proseguono dunque gli alti e bassi in casa biancorossoviola, squadra che settimana prossima sarà di scena presso il “Ferrando-Baciccia” contro l’Olimpic.

All’85’ il Savona diverte e si diverte. Rignanese scarta un regalo speciale da parte di un compagno trovando la rete dello 0-5: esultano ancora i tifosi biancoblù, dilagano gli uomini di mister Cola.

All’83’ Salvador subentra a Giorgetti.

Al 78’ Mata prende il posto di Colombo: ancora un accorgimento in casa Vecchio Delfino.

Al 76’ Quiliano&Valleggia e Savona cambiano ancora: Incorvaia rileva Damonte tra le file degli ospiti, mentre Olivieri lascia il campo per favorire l’ingresso di Scarrone tra le file dei biancorossoviola.

Al 68’ mister Cola concede minutaggio anche a Doci: fuori tra gli applausi Piu.

Al 67’ sia il Quiliano&Valleggia che il Savona cambiano qualcosa: dentro Apicella al posto di Garbini in casa biancoblù, mentre Torterolo subentra a Ormenisan tra le file dei biancorossviola.

Al 66’ arriva il poker biancoblù. Piu suggella una prestazione di spessore assoluto con la doppietta personale. Damonte cerca Rignanese il quale non riesce ad agganciare il pallone che arriva proprio al numero 11 del Savona che, con tanto spazio a sua disposizione, non sbaglia: è 0-4 Savona!

Al 63’ Ferrotti subentra a Fanelli: altro cambio tra le file del Q&V.

Al 61’ Piu si incarica di calciare una punizione da ottima posizione, ma il suo tentativo termina abbondanmente alto.

Al 58’ Piu dispone di un’altra chance colossale per arrotondare il punteggio, ma Mata ancora una volta si conferma monumentale abbassando la saracinesca.

Al 56’ Fancellu rileva Raja: primi cambio anche tra le file del Savona.

Al 55’ Molinaro rivolge qualche espressione poco apprezzata nei contorni del direttore di gara venendo allontanato: il Quiliano&Valleggia perde il suo allenatore. In compenso, Marino prende il posto di Corelli.

Al 54’ Rignanese ha l’opportunità di calare il poker, ma Mata si supera sul suo colpo di testa mettendo il pallone in corner.

Al 52’ Briano in campo aperto trova Rignanese il quale si fa ipnotizzare da Mata. Il pallone però finisce alla mercè di Damonte il quale crossa trovando nel cuore dell’area di rigore Piu che non sbaglia: è 0-3 al Picasso!

Al 47’ applaude tutto lo stadio Picasso. Damonte direttamente da corner trova il gol olimpico mettendo la partita in ghiaccio: è 0-2 Savona al Picasso!

Alle 15:59 prende il via il secondo tempo. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue scesi in campo dal 1’.

Termina così 0-1 senza ulteriori emozioni un bel primo tempo, 45 minuti in cui entrambe le squadre si sono affrontate a viso aperto offrendo uno spettacolo estremamente godibile al pubblico presente sugli spalti.

Al 45’ Briano mostra a tutti la qualità sopraffina di cui dispone sprigionando uno splendido sinistro: Mata si supera deviando in corner, torna a spingere il Savona in questo finale di prima frazione.

Al 38’ ancora padroni di casa propositivi e vicini al gol. Ormenisan si avventa su un ottimo cross di Bazzano anticipando il suo diretto marcatore e il portiere biancoblù Fois, ma anche la sua conclusione termina sul fondo.

Al 31’ ecco la prima grande occasione per il Quiliano&Valleggia. Fanelli prova con un pallonetto a superare Fois in uscita, ma il suo tentativo termina di poco sopra la traversa: brivido per i biancoblù.

Al 28’ un Rignanese indemoniato svetta di testa su un buon cross scaturito da un calcio piazzato: Mata anticipato e illusione del gol, ma il pallone termina largo.

Al 23’ il Savona torna a rendersi pericoloso dalle parti di Mata con il solito Rignanese, ma l’estremo difensore biancorossoviola fa buona guardia deviando il pallone in corner.

Al 17’ si sblocca il match. Piu serve un pallone al bacio per Rignanese il quale, da due passi, deve soltanto depositare la sfera in porta: è 0-1 biancoblù al Picasso!

Al 15’ Rignanese scalda i giri del motore usufruendo di un’occasione nitida, ma il suo tentativo esce un po’ masticato probabilmente a causa di un rimbalzo beffardo del pallone: nulla di fatto, ma ottima chance per il Savona.

Al 7’ il Savona conferma il 4-4-2 con Rignanese e Niccolò Piu come terminali offensivi mentre il Quiliano&Valleggia propone un 5-3-2 estremamente conservativo. Subito in campo Raja tra le file del Vecchio Delfino, all’esordio con la nuova maglia dopo l’annuncio del suo ingaggio da parte degli Striscioni.

Alle ore 15:01 prende il via la sfida.

Le formazioni

Quiliano&Valleggia: 1 Mata, 2 Morchio, 3 Mencacci, 4 Corelli, 5 Giorgetti, 6 Salani, 7 Bazzano, 8 Olivieri, 9 Ormenisan, 10 Leskaj, 11 Fanelli (C).

A disposizione: 12 Bruzzone, 13 Salvador, 14 Scarrone, 15 Ferrotti, 16 Torterolo, 17 Marino, 18 Brini, 19 Grippo, 20 Bondi.

Allenatore: Gianluca Molinaro.

Savona: 1 Fois, 2 Gaggero, 3 Damonte, 4 Schirru, 5 Garbini (C), 6 Colombo, 7 Briano, 8 Raja, 9 Rignanese, 10 Fossati, 11 N. Piu.

A disposizione: 12 Bova, 13 Salis, 14 Apicella, 15 Mata, 16 Incorvaia, 17 Esposito, 18 Fancellu, 19 Berruti, 20 Doci.

Allenatore: Emanuele Cola.

Presentazione

Quiliano. Oggi pomeriggio, presso il campo sportivo “Andrea Picasso”, va in scena una delle gare valevoli per la ventitreesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Ad affrontarsi scendono in campo Quiliano&Valleggia e Savona, due formazioni pronte a darsi battaglia per un match che si prospetta come estremamente interessante.