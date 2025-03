Prima Categoria “B”, il Quiliano&Valleggia si gode un Mata extralusso: “Sento la fiducia dell’allenatore e dei miei compagni. Il nostro obiettivo? Vogliamo evitare i playout”

Savona. Domenica scorsa, presso l’impianto sportivo “Andrea Picasso”, è andato in scena uno dei match valevoli per la ventitreesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Ad affrontarsi sono state Quiliano&Valleggia e Savona, questo per una gara che ha visto la formazione ospite imporsi con il netto risultato di 0-5.

Nonostante l’epilogo decisamente sfavorevole, a ritagliarsi un ruolo da protagonista in casa biancorossoviola è stato Armand Mata, portiere autore di una prestazione di assoluto spessore. Intervistato al termine della gara, l’estremo difensore classe 2006 ha dichiarato: “Ho la fortuna di vivere un bell’ambiente, con la squadra mi trovo veramente bene. Il passaggio dalla Juniores alla Prima Categoria non l’ho avvertito in maniera esagerata per merito dei miei compagni; sono loro che mi stimolano a dare sempre il massimo”.

“Sento la fiducia sia da parte dell’allenatore – ha proseguito l’intervistato – che dei miei compagni di squadra. Viceversa io mi trovo bene sia con lui che con loro e spero di andare avanti così”.

Infine Mata, elogiato anche da mister Molinaro al termine del match contro il Savona, ha concluso il proprio intervento scandendo l’obiettivo del Quiliano&Valleggia per questo finale di stagione: “Noi come squadra cerchiamo di dare sempre il massimo. Vorremmo evitare i playout. È vero che siamo altalenanti, ma nonostante i numerosi infortuni e altre questioni non abbiamo mai mollato”.