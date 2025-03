Prima “A”, la Baia Alassio Auxilium fa 2-2 in casa del Camporosso ed è ancora prima in classifica

Camporosso. La Baia Alassio Auxilium Pareggia 2-2 in casa del Camporosso: per i padroni di casa a segno Calderone e Rotella, per le vespe Hamati e Damonte.

La Golfo Dianese ha accorciato a -1 ma in testa c’è ancora la squadra di Enrico Sardo. Un pareggio che quindi può essere visto in maniera positiva.

Le formazione della Baia Alassio Auxilium: Pampararo, Vinci, Damonte, Combi, Gasco, Aicardi, Hamati, Paltrinieri, Mehmetaj, Sacco, Gibilaro. A disposizione: Molinaro, Negroni, Odasso, Michero, Barison, Canizzaro, Tomao, Secco, Di Mari. Allenatore: Sardo.