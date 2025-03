Prevenzione della violenza di genere, rinnovato il protocollo Zeus in Questura

Savona. Questa mattina (25 marzo), la presidente del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione per la Liguria, Elisabetta Corbucci, ed il Questore di Savona, Giuseppe Mariani, hanno rinnovato il Protocollo Zeus, “importante strumento di prevenzione della recidiva di ogni forma di violenza, di genere e domestica”.

Il protocollo prevede una sinergia particolare tra operatori della Questura e del CIPM (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione) coinvolti nell’intervento di prevenzione. Il Questore, ammonita la persona, la “invita formalmente” a prendere contatto con gli operatori del CIPM per accedere ad un percorso – gratuito – di riflessione sulle sue condotte moleste, sulla difficoltà nel controllo della rabbia, per aiutarla ad acquisire la consapevolezza del disvalore delle proprie condotte e a gestire i propri impulsi.

Questi percorsi si sono dimostrati uno strumento utile ad evitare la recidiva sia nella violenza domestica che nello stalking.

Quando il Questore emette un ammonimento, sia nel caso di atti persecutori che di violenza domestica, informa la persona ammonita della possibilità di sottoporsi ad un programma di prevenzione organizzato dai servizi del territorio: nella provincia di Savona è attivo il CIPM di Albenga. Parallelamente, anche la vittima viene informata della disponibilità di centri e servizi che possano fornirle supporto.

“Si tratta di un impegno importante che, oltre ad essere utile alla tutela della vittima, fornisce un concreto aiuto al maltrattante o allo stalker per superare le difficoltà o i disagi personali che lo inducono alla violenza”.