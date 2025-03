Ppi Albenga e Cairo, Invernizzi (FdI): “Regione attenta al territorio, centrosinistra distratto su servizi già operativi”

Albenga/Cairo Montenotte. “L’apertura del Punto di Primo Intervento (PPI) 24 ore al giorno all’ospedale di Albenga e di Cairo Montenotte rappresenta un tassello importante nell’ampliamento dell’offerta sanitaria dopo l’avvio, nei mesi scorsi, della Casa di Comunità che ad Albenga, prima in provincia di Savona, ha già riscosso un ottimo successo tra gli utenti del nostro territorio. Ma questo traguardo raggiunto grazie all’impegno del presidente della Regione Marco Bucci e dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò è stato ignorato da Roberto Arboscello e dal centrosinistra”. Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia all’annuncio del potenziamento del servizio territoriale per il Santa Maria di Misericordia di Albenga e del San Giuseppe di Cairo Montenotte.

“La proposta arrivata in aula da Arboscello sul PPI era già oggetto di impegnativa della nostra maggioranza come peraltro evidenziato in campagna elettorale. A quattro mesi dall’insediamento i risultati sono sotto gli occhi dei nostri concittadini: è normale che sia stata accolta, ma previa verifiche da parte dell’assessore regionale Nicolò, come affermato durante la discussione in consiglio regionale, a cominciare dagli accessi. Anche questo particolare dimostra che la Regione è attenta a garantire servizi concreti e soprattutto rispondenti alle esigenze dell’utenza. Spiace che la sinistra sia distratta su altri modelli che stanno funzionando bene come la Casa di Comunità di Albenga, fiore all’occhiello della sanità territoriale, a cui seguiranno altre aperture nel resto della regione”,

Sottolinea Invernizzi: “E’ bene ricordare ai consiglieri Arboscello e Casella che l’ospedale di Albenga è stato costruito con i fondi del Comune di Alassio e di Albenga amministrati all’epoca dal centrodestra sindaco Marco Melgrati e Mauro Zunino. Un ospedale poi chiuso e ridimensionato da una amministrazione regionale di centrosinistra sotto la presidenza di Claudio Burlando”.