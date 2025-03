PPI Albenga e Cairo, apertura h24 e 7 giorni su 7: vota unanime in Consiglio regionale

Albenga/Cairo M. E’ stato approvato all’unanimità dal Consiglio regionale, nella seduta di oggi, l’ordine del giorno 20, presentato dal consigliere Roberto Arboscello (PD), che impegna la giunta ad attivarsi al più presto per l’apertura dei punti di Primo Intervento di Albenga e Cairo Montenotte H24 e 7 giorni su 7 per garantire un servizio sanitario adeguato.

Nel documento si rileva che continuano a verificarsi situazioni di grave disagio determinate dai lunghi periodi di attesa al Pronto Soccorso del Santa Corona: questo in relazione anche alla vocazione turistica della riviera delle palme e il relativo aumento delle presenze sul territorio, in particolar modo durante la stagione estiva.

La Val Bormida sconta una situazione di mobilità complessa orografica, in particolar modo nei mesi invernali, esacerbata dal continuo perdurare di lavori sull’A6.

Tra le reazioni sull’approvazione dell’ordine del giorno: “Siamo soddisfatti per l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno proposto dal consigliere Arboscello per sollecitare l’apertura h24 dei punti di primo intervento degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte. Adesso auspichiamo che la giunta Bucci lavori concretamente per riportare sui territori i servizi sanitari di cui c’è urgente bisogno” ha detto Jan Casella, consigliere regionale di AVS.

Il consigliere, tuttavia, ribadisce la necessità di potenziare gli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte: “L’estensione 24 ore al giorno dei punti di primo intervento deve essere solo il passo iniziale per restituire ai cittadini la dignità di ricevere cure e prevenzione adeguate. Questi due ospedali devono tornare ad avere il pronto soccorso h24”.

“Per questo motivo, appena insediato in Regione ho presentato tre interrogazioni per chiedere al presidente Bucci il rispetto delle promesse elettorali” conclude Casella.