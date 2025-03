Porto di Savona-Vado, l’8 aprile sciopero di 24 ore proclamato da Filt Cgil e Uiltrasporti

Savona. Le segreterie provinciali di Filt Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per il porto di Savona-Vado Ligure, a partire dalle ore 7 dell’8 aprile fino alle 6.59 del 9 aprile. La decisione è stata presa in seguito alle delibere dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sulle autorizzazioni annuali dell’Art. 16 del porto, ritenute fonte di criticità per la frammentazione del lavoro portuale.

Secondo i sindacati, “nonostante i ripetuti confronti, l’ufficio territoriale di Savona non ha accolto le loro segnalazioni sui rischi derivanti dalle nuove disposizioni“. Per questo motivo, Filt Cgil e Uiltrasporti hanno dichiarato lo stato di agitazione e indetto l’astensione dal lavoro per tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti degli Art. 18, degli Art. 16, dell’AdSP MaLO, della Port Service Savona, oltre ai soci, dipendenti e somministrati della Compagnia Portuale CULP Savona.

Lo sciopero riguarderà l’intera prestazione lavorativa nei seguenti turni: primo turno: 7 – 13 (8 aprile), secondo turno: 13 – 19 (8 aprile), terzo turno: 19 – 01 (9 aprile) e quarto turno: 01 – 7 (9 aprile).

Contestualmente, saranno organizzati presidi ai varchi portuali di Savona e Vado Ligure.

I sindacati precisano che, “pur non essendo le attività portuali soggette alla disciplina delle leggi 146/1990 e 83/2000, come confermato da precedenti sentenze del Tribunale di Roma, verranno comunque garantite le prestazioni essenziali legate ai diritti fondamentali delle persone, alla sicurezza, all’igiene, alla tutela degli animali e delle merci deperibili”.

Lo sciopero, annunciato con anticipo, si inserisce in un quadro di tensione tra le organizzazioni sindacali e l’Autorità di Sistema Portuale, “con l’obiettivo di ottenere una revisione delle decisioni che, secondo i lavoratori, rischiano di compromettere l’equilibrio del lavoro nel porto di Savona-Vado Ligure”.