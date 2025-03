Porto di Savona: Berta al posto di Canavese? Genova in agguato, potrebbe dirottare finanziamenti

Savona. Bisogna affrontare il dopo-Canavese, cioè il futuro del porto di Savona-Vado, cioè il futuro dei cittadini che abitano in queste due città e per molti aspetti in quelle vicine.

Il filo conduttore è nel testamento che Rino Canavese ci ha lasciato, quindi opporsi allo strapotere di Genova. Già era difficile con Canavese, lo sarà ancor più ora. Dopo le lacrime, alcune delle quali di coccodrillo, bisogna agire. Lo ha ricordato anche il sacerdote dal pulpito alla cerimonia funebre, citando in pratica il testamento di Canavese nella sua intervista riportata da “Pensiamoci”.

Siamo di fronte a un salto nel buio perché i genovesi sono capaci di tutto. Scordiamoci che possano fare “sconti”, anzi cercheranno di approfittare della situazione perché in gioco ci sono soldi, tanti soldi, i finanziamenti per opere importanti che potrebbero essere dirottati da Savona a Genova.

Cercheremo di semplificare le parti burocratiche, complicate assai, di questo ragionamento. Si tratta intanto di sostituire Rino Canavese nel board dell’Autorita’ di sistema portuale, dove rappresentava Savona, con persona capace di portare avanti le sue posizioni con la stessa fermezza. Sono in corso contatti (e qualche incontro riservato) tra i sindaci di Savona e Vado, con le informazioni principali fornite a quelli degli altri Comuni interessati, gli operatori portuali, un po’ tutte le parti economiche. Capofila il sindaco di Savona Marco Russo.

Il profilo della persona prescelta per sostituire Canavese dovrebbe essere quello di Alessandro Berta, vice presidente della Camera di Commercio (ruolo che potrebbe forse avere qualche profilo di incompatibilità) e direttore dell’Unione Industriali (in questo caso nessun problema).

C’è però un altro ostacolo. Berta in passato è già stato membro del board portuale, ruolo che non si può ricoprire più di due volte. Si tratta di capire se le “due volte” siano o no consecutive, bizantinismi ministeriali di difficile lettura.

Tra l’altro, se Berta fosse nominato subito, si giocherebbe un mandato nello spazio di un mese o poco più, perché Rixi ha preannunciato il nuovo presidente “entro aprile, forse anche prima”.

Ancora. Il Comitato portuale deve riunirsi al più presto perché entro marzo deve approvare il bilancio consuntivo e l’assestamento di bilancio. Non è del tutto chiaro se debba farlo a organico completo, quindi con il membro che rappresenta Savona, a cui conviene comunque essere presente quando si parla di temi così importanti. Per ora resta un mistero chi potrebbe scegliere Savona: un politico, un tecnico (cercando di districarsi tra possibili incompatibilità)?

Sono in gioco finanziamenti cospicui, tra cui il secondo lotto della diga di Vado e le contropartite per i cassoni della diga di Genova che vengono costruiti a Vado.

Conclusione: Savona/Vado ha progetti pronti e quindi finanziabili, ma si tratta di fondi che potrebbero essere dirottati su Genova.

Infine, ma non certo per importanza, c’è il ruolo di Paolo Canavese, direttore del porto di Savona, che potrebbe scadere a giugno o essere prorogato per due anni. Per ovvie ragioni l’interessato tace, ma c’è da scommettere che i genovesi non lo vedano di buon occhio. Da rimarcare che negli ultimi tre anni i nostri porti, sotto la sua guida, hanno battuto il record di traffici di sempre.

Su tutti questi ragionamenti una parte decisiva può giocarla il presidente della Regione Bucci, che tra l’altro con Rixi ha buoni rapporti. Coraggio Savona, è il momento di tirare fuori gli attributi.