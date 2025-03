Porta a porta Savona, il 1 aprile commissione consiliare con Sea-s

Savona. E’ stata convocata per il 1 aprile alle 14.30 la commissione consiliare congiunta per approfondire la nuova modalità di conferimento dei rifiuti. Infatti, da fine aprile (per il centro città con i cassonetti intelligenti e a seguire i quartieri con il porta a porta) si passerà gradualmente al nuovo sistema di raccolta.

Durante la seduta saranno ascoltati i vertici di Sea-s per “aggiornare sull’esecuzione e avvio del programma per l’attuazione del porta a porta per utenze commerciali e sui passaggi che stanno portando alla messa a terra del nuovo sistema di raccolta rifiuti”.

La scorsa settimana sono iniziati gli incontri informativi organizzati da Sea-s in collaborazione con il Comune per illustrare la nuova modalità. Non sono mancate le polemiche: tra le principali criticità sollevate dai partecipanti l’esposizione dei bidoni condominiali.

Gli incontri proseguiranno anche nelle prossime settimana e dal 1 aprile si potranno anche ritirare i kit.

“Faccio fatica a non partire con il dente avvelenato – commenta il consigliere Fabio Orsi – poichè dopo che si lavora da tre anni all’attuazione di un piano di questa importanza, tutto quanto dovrebbe essere stato messo a punto e non affrontato invece all’ultimo momento come se i problemi che stanno emergendo fossero caduti dal cielo e non fossero invece ben noti a priori. Tuttavia voglio partecipare con spirito costruttivo a patto che si presentino soluzioni e pesanti correttivi a quanto è stato detto in questi giorni e non piuttosto un ‘è così e basta’, altrimenti ancora una volta avremo parecchio da dire”.

Conclude: “Aggiungo che in base al Regolamento del Consiglio Comunale, le sedute delle commissioni sono aperte al pubblico. Quindi chi è interessato potrà assistere. Non è viceversa consentito intervenire nel dibattito da parte dei cittadini. Noi saremo lì un po’ prima. In alternativa sarà attivo il canale YouTube del Comune di Savona”.