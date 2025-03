Porta a porta, Caprioglio: “La giunta doveva fare prima al lavoro di accompagnamento, energie dedicate alla candidatura a Capitale della Cultura”

Savona. “In questo periodo di comprensibile malumore e disagio dei cittadini la risposta dell’attuale Amministrazione sembra essere solo: ‘abbiamo ereditato il progetto dalla precedente Amministrazione Caprioglio’. Questa amministrazione e, probabilmente, la Cittadinanza non conoscono le enormi difficoltà affrontate in primis dal compianto assessore Silvano Montaldo che, non solo aveva risanato il bilancio del Comune, ma aveva lavorato in team a un delicato salvataggio di posti di lavoro e a un nuovo piano industriale”.

“È stato un lavoro titanico riuscito, laddove in precedenza molte persone avevano fallito – prosegue Caprioglio – Un lavoro titanico appunto, svolto nel bel mezzo di un piano di riequilibrio finanziario e di una pandemia che aveva messo a dura prova il servizio di raccolta rifiuti (rifuti speciali delle persone positive e sanificazione poli o parchi gioco per citarne alcuni)”.

“Il lavoro di accompagnamento al ‘porta a porta’, in tutta la Città, come da originario piano industriale, eravamo consapevoli sarebbe stato un altrettanto lavoro titanico e impopolare al quale, forse, in questi oltre 3 anni l’attuale Amministrazione poteva dedicarsi un po’ di più ma, comprendo come la maggior parte delle energie siano state assorbite dalla Candidatura di Savona Capitale della Cultura. E riflettendo sui “contenitori” di Savona Capitale della Cultura penso: perché l’Attuale Amministrazione non ha mai dichiarato che i progetti o i finanziamenti per Palazzo della Rovere, per il Complesso del San Giacomo, per la struttura di piazza Eroe dei due Mondi, per Villa Zanelli, il masterplan per la riqualificazione del waterfront di Levante sono stati ereditati dalla nostra Amministrazione?”

“Tornando ‘al porta a porta’ rammento ancora le parole dell’assessore Silvano Montaldo: ‘Sarà un lungo lavoro di accompagnamento dei Cittadini, durerà anni e bisognerà impiegare tempo, risorse, fatica, prenderemo molti “schiaffoni”, sarà impopolare ma noi siamo abituati a compiere scelte impopolari, ma necessarie, come quella che ha permesso di risanare i conti della Città’. Ancora una volta Silvano, Amico caro, avevi ragione e sono convinta che con la Tua competenza, la Tua pacatezza, la Tua umiltà, forse le cose sarebbero andate in modo leggermente diverso. Io come Cittadina non smetterò di ringraziarTi per quanto hai fatto per Savona, assumendoTi con enorme senso di responsabilità oneri e onori”, conclude.