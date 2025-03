Porta a porta, al PalaSeas la protesta degli amministratori di condominio: “Non ci dobbiamo occupare noi di queste cose”

Savona. “Lo pagate voi la persona incaricata di portare fuori i bidoni condominiali, vengano messi i cassonetti intelligenti in tutta la città“. Scoppia ancora una volta la polemica (anche degli amministratori di condominio presenti numerosi) sulle modalità di esposizione dei rifiuti con il porta a porta a Savona oggi pomeriggio durante l’incontro informativo organizzato da Sea-s in piazza del Popolo dedicato a Legino bassa.

Come accade a ogni appuntamento, Alessandra Rostagno, consulente incaricata da Sea-s di tenere gli incontri, ha presentato le nuove modalità di raccolta: “Abbiamo ancora il tempo di confrontarci con gli altri condomini e gli amministratori e di fare altre verifiche puntuali”, ha precisato ancora.

Si sono già tenuti 300 sopralluoghi nei condomini con difficoltà in termini di servizio ed esposizione, dei quali 50 segnalati dagli amministratori di condominio.

Gli amministratori lamentano la mancanza di informazioni da parte di Sea-s: “Abbiamo fatto un incontro un anno fa, poi più niente. Ora ci sarà un altro incontro il 10 aprile che abbiamo chiesto noi. Su 10 telefonate 8 riguardano chiarimenti sul porta a porta, ma noi non sappiamo cosa rispondere. Noi non dobbiamo occuparci di queste cose”.

Uno dei cittadini presenti attacca: “Lei ha fatto la sua lezione tecnica, ma non c’è nessuno dell’amministrazione comunale”. E viene applaudito dai presenti.

Infatti, il passaggio al porta a porta avverrà da fine aprile per il centro (con i cassonetti intelligenti) e successivamente negli altri quartieri. Nei giorni scorsi in diverse zone della città sono apparsi volantini di protesta che esortavano i cittadini “a non andare a ritirare il kit”.

Il consigliere Pietro Santi dopo aver evidenziato “che pagare una persona per l’esposizione dei bidoni è una follia unica”, ha riferito che “in tanti stanno valutando azioni legali“.

Domani pomeriggio si terrà la commissione consiliare chiesta dal sindaco di Savona Marco Russo con l’audizione dei vertici di Sea-s per fare il punto sulla messa a terra del nuovo sistema di raccolta porta a porta. Il Movimento Cinque Stelle ha invitato i savonesi ad andare in piazza prima che incominci la seduta per protestare “contro questa giunta inadeguata”.