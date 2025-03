Porta a porta a Savona, ecco come funziona la nuova raccolta: si parte a fine aprile dal centro con i cassonetti intelligenti

Savona. Proseguono gli incontri sul nuovo sistema di raccolta porta a porta. Ieri ha interessato i residente del centro (dove ci saranno i cassonetti intelligenti), da oggi è il turno dei quartieri. Gli incontri si svolgono al punto informativo Pala Sea-s in piazza del Popolo secondo il calendario riportato nelle lettere ricevute dai savonesi.

Oggi sono state illustrate le novità nella raccolta: dalla distinzione delle utenze singole e condominiali, alla data di avvio del nuovo sistema. Per chi fa il porta a porta ci sono due distinzioni: sotto i 12 appartamenti si è considerati utenze singole, al di sopra condominiali.

Per quanto riguarda i primi: ogni utenza ha la sua dotazione e deve esporla su suolo pubblico in una posizione visibile dalla strada e accessibile poi si deve preoccupare di riportarlo in casa il prima possibile compatibilmente con le proprie esigenze di vita.

I condomini hanno cassonetti collettivi, chiusi a chiave. “Esistono diverse modalità di organizzazione, per i condomini molto grandi che faccia servizio di esporre che riporti in casa sono pochi euro a condomini ma non è con noi che se ne deve discutere. Dove non ci sia alcun tipo di volontà di collaborazione collettiva è che tutti siano singoli ma è molto impattante per le abitudini e gli spazi dei condomini ed è da cercare di evitare”. Qui si sono scatenate le polemiche dei presenti: “Lo paga lei?”, “Non si può delegare al singolo cittadino”.

Critiche anche per il ritiro del kit: “Visto che il meccanismo è complesso bisogna far scattare la collaborazione tra di noi“. Le attrezzature condominiali le portano gli operatori.

I bidoncini si espongono alla sera dalle 20 alle 23.

Il nuovo servizio entrerà a regime in diversi periodi a seconda della zona: a fine aprile iniziano le isole intelligenti in centro, a fine maggio levante, a inizio di giugno a ponente, a fine giugno zona a bassa densità.

L’organico e l’organico saranno raccolti 3 volte a settimana. E nella plastica andrà conferito anche gli imballaggi metallici. Il secco viene raccolto due volte a settimana. Il vetro sarà l’unico materiale che continuerà a essere conferito nelle campane stradali.

Presente anche oggi l’assessore Barbara Pasquali: “Il porta a porta è un percorso, io sono qui per dirvi che siamo presenti e non vi lasciamo soli. Doveva essere iniziato tanto tempo fa ed è ormai impellente questo cambio di raccolta. Lo fanno i comuni vicini, evitando cosi la trasmigrazione dei rifiuti e per avere una percentuale di raccolta differenziata superiore. Facendo il porta a porta abbiamo leggermente migliorato: siamo passati dal 43% al 46% con le utenze commerciali”.

Le dotazioni si potranno ritirare dal 1 aprile e insieme sarà consegnato anche il calendario di esposizione. Per il ritiro del kit sarà necessario presentarsi muniti della lettera di convocazione e di un documento di riconoscimento in corso di validità. Gli utenti che non riescono a ritirare il kit durante il periodo di distribuzione potranno prelevarlo all’indirizzo che verrà indiciato sul sito web di Sea-s o chiamando il numero verde. Insieme al kit sarà cconsegnato un opuscolo con gli elenchi dei rifiuti da differenziare. Gli imballaggi metallici andranno conferiti insieme alla plastica. Il nuovo servizio sarà avviato a partire dalla fine di aprile.

“Importante è partecipare agli incontri, sulla base della propria disponibilità – ha precisato Sea-s in una nota -. Le zone di confine possono partecipare indifferentemente a uno degli incontri per i quartieri vicini, sulla base dei propri impegni. Le informazioni veicolate sono affini per tutti i quartieri, con l’eccezione del ‘Centro Città’ e delle ‘Case Sparse’ che contengono informazioni e dettagli più specifici. Per “Case Sparse” si intende tutta la parte di territorio savonese a più bassa densità abitativa, compresa la zona del Santuario”.