Porta a porta a Savona, domani iniziano gli incontri informativi sul nuovo sistema di raccolta

Savona. Inizieranno domani, mercoledì 19 marzo, al punto informativo Pala Sea-s in piazza del Popolo, gli incontri informativi per la raccolta porta a porta dove saranno fornite le istruzioni necessarie per il nuovo sistema.

Gli incontri sono suddivisi per quartiere, in ogni giornata ci sono tre fasce orari disponibili. La consegna dei kit sarà effettuata nel punto di distribuzione di Legino, in via Pietragrossa (ex campo sportivo Csi) a partire dal 1 aprile.

“Il tradizionale metodo di raccolta con i cassonetti stradali – scrivono Sea-s e il Comune nella lettera inviata ai savonesi due settimane fa – sarà sostituito dal nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta, con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e di portare la percentuale della raccolta differenziata oltre il 65% come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria”.

“Verranno eliminati dalle strade gli attuali cassonetti e ad ogni famiglia verrà consegnata una apposita dotazione per la raccolta di carta, plastica, organico, secco residuo composta da sacchetti, mastelli e piccoli contenitori da utilizzare per il conferimento dei rifiuti che dovranno essere esposti nei pressi della propria abitazione seguendo le indicazioni presenti sul calendario delle raccolte”.

Il nuovo servizio sarà avviato a partire dalla fine di aprile.

Rimangono esclusi dal porta a porta i residenti del centro dove rimarranno i cassonetti, ma saranno sostituiti con quelli “intelligenti”. “Si tratta di isole ecologiche con un sistema di controllo degli accessi e dei volumi di conferimento – spiega Sea-s nella lettera -, il cui scopo è registrare i conferimenti di rifiuto effettuati dai cittadini, analogamente a quanto avviene per i servizi di tipo domiciliare”

Per il ritiro del kit sarà necessario presentarsi muniti della lettera di convocazione e di un documento di riconoscimento in corso di validità. Gli utenti che non riescono a ritirare il kit durante il periodo di distribuzione potranno prelevarlo all’indirizzo che verrà indiciato sul sito web di Sea-s o chiamando il numero verde.