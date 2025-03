Pontelungo sconfitto a Millesimo ma non sfigura, Zanardini: “Contento della prestazione e dell’atteggiamento, adesso testa al Finale: partita vitale per l’obiettivo playoff”

Millesimo. Villar e Vittori decidono il risultato del big match della scorsa giornata di Promozione: il Millesimo batte il Pontelungo 2-0, con Conde che para anche un calcio di rigore a Rocca. Nel complesso la prestazione dei granata è stata positiva, come sottolinea mister Fabio Zanardini: “Sapevamo che qua si poteva perdere contro una squadra che probabilmente vincerà il campionato, che ha qualità ed è difficile da affrontare a casa loro. Abbiamo già fatto un miracolo all’andata. Oggi mancavano veramente tanti ragazzi. Ho fatto giocare un paio di ragazzi giovani e sono contento della prestazione e dell’atteggiamento. Abbiamo preso due gol stupidi, specialmente il secondo. Le nostre occasioni ce le siamo create e adesso testa al Finale. Per noi è la partita vitale perché ci dirà se potremo ambire a fare i playoff oppure se ci limiteremo a migliorare solamente la posizione dell’anno scorso, raggiungendo comunque uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati”.

“Nonostante nel primo tempo un paio di situazioni le abbiamo create, eravamo poco aggressivi, riconquistavamo poco i palloni e partivamo troppo con lanci lunghi. Poi ovviamente c’è anche l’avversario che ti può far fare o non fare certe cose, loro sono bravi. Però nel secondo tempo abbiamo avuto l’atteggiamento giusto – continua -. Se non prendiamo questo gol stupido o non sbagliamo il rigore, magari nell’ultimo quarto d’ora qualcosa può ancora succedere. È ovvio che dobbiamo essere contenti della prestazione perché c’è stata ed è quello che avevo chiesto ai ragazzi. Ora dobbiamo lavorare perché la stagione non è finita e c’è ancora tanto tempo”.

Oltre a Guardone e Sfinjari mancano all’appello Caneva, Delfino, Alizeri, Trucchi e Roascio che era squalificato. Le assenze sono tante, però il tecnico ingauno vuole guardare al presente e con una prospettiva futura: “L’assetto è rimasto lo stesso, noi giochiamo così da anni. Oggi ha esordito Destito che è un 2006 e ha fatto benissimo secondo me. Ha giocato al posto di Sfinjari: ovviamente non è Sfinjari però con le sue caratteristiche ha fatto quello che gli ho chiesto. Questo è l’obiettivo che noi abbiamo da qua a fine stagione: recuperare forse 1-2 giocatori, lo squalificato sicuro, poi buttare dentro qualche ragazzo di prospettiva per il prossimo anno“.

“Il Pontelungo deve continuare a fare quello che ha fatto e pensare che non bisogna lasciare nulla d’intentato, per non piangersi addosso dopo. Noi dobbiamo pensare che vogliamo andare a giocarci il playoff a Sestri e domenica è la partita cruciale: se noi domenica riusciamo a battere il Finale allora una porticina è ancora aperta. Se non ci riusciremo, amen: penseremo a finire bene la stagione ma sempre con il massimo impegno“, chiosa.