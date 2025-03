Poker del Celle Varazze contro la S.F. Loano, Rivasamba sempre a -2. Il ds Barletta: “Qui si viene per vincere, bisogna rimanere mentalizzati”

Celle Ligure. Mantiene la distanza dal Rivasamba il Celle Varazze di Pisano, che oggi cala il poker contro la S.F. Loano. Un sonoro 4-1 che porta le firme di Preti con la doppietta, Akkari e Sassari, oltre al gol di Cargiolli al termine del primo tempo che manda negli spogliatoi le squadre in pareggio.

Il primo posto rimane quindi delle civette, ancora però a due distanze dal Rivasamba che oggi ha vinto contro il Baiardo in casa, regalandoci una sfida per la vittoria del campionato non scontata e sempre accesa. A parlare al termine della gara non Pisano ma bensì il dirigente Barletta, che ha parlato dei novanta minuti e di cosa fare per cercare di portare a casa la coppa d’Eccellenza.

Nonostante l’ampio punteggio, vincere oggi non è stato facile secondo Barletta: “Incontrare la S.F. Loano in cerca di punti salvezza è stato difficilissimo. Hanno disputato un’ottima partita, essendo che la situazione in classifica li costringe a giocare al massimo delle loro potenzialità. Abbiamo sofferto, loro rimanevano con 3-4 giocatori su e quindi ogni volta che noi sbagliavamo la fase di transizione loro rischiavano di punirci. Poi il gol del pareggio a 30 secondi dalla fine del primo tempo. Quando subisci un gol così, rientrare in partita può essere difficile. Invece l’abbiamo ribaltata subito con Preti che sta disputando una stagione pazzesca nonostante il minutaggio. Poi è diventata un po’ una partita di basket, le nostre individualità e i nostri cambi hanno ribaltato la partita a nostro favore”.

Nessun dubbio per chi è venuto al Celle Varazze, i giocatori sanno cosa vuole la società: “I ragazzi sanno perchè sono arrivati, per vincere. Bisogna essere tutti mentalizzati sotto questo punto di vista, altrimenti si fa fatica. Dobbiamo vincere le partite, siamo quasi alla fine e non possiamo permetterci nessun errore, l’obiettivo è grande e lo vogliamo con tutte le nostre forze”.

“Dobbiamo pensare partita per partita – termina il direttore -. Quando sali davanti con poco margine e con una squadra che nei primi 15 minuti è sempre in vantaggio, mentalmente devi essere forte, concentrato e calmo nel far gol. Non ci deve mancare il mordente e la concentrazione. Con questi due fattori oltre alle caratteristiche tecniche, possiamo assolutamente portare le partite dalla nostra. La rosa è forte, la società è mentalizzata, per queste partite faremo di tutto”.

Le formazioni di Celle Varazze 4 – 1 S.F. Loano:

Celle Varazze: 1 Mitu, 2 Zampano, 3 De Benedetti, 5 Panepinto, 7 Righetti, 8 Silvestri, 10 Battaglia, 11 Sgambelluri, 14 Preti, 18 Padovan, 19 Botte. A disposizione: 12 Tredici, 4 Calcagno, 6 Guida, 9 Akkari, 13 Bonanni, 15 Ravoncoli, 16 Gnecchi, 17 Sassari, 20 Morando. Allenatore: Pisano.

S.F. Loano: 1 Gallo, 2 Alberto, 3 Leo, 4 Valentino, 5 Balla, 6 Basso, 7 Campelli, 8 Bonifazio, 9 Cargiolli, 10 Auteri, 11 Carastro L. A disposizione: 12 Ghizzardi, 13 D’Aiuto, 14 Carastro F, 15 Oxhallari, 16 Lingua, 17 Carinici, 18 Carinici, 19 Cauteruccio, 20 Staltari. Allenatore: Cattardico.

Arbitro della gara il signor Gradi Lodovico di Novi Ligure, coadiuvato da Semini Vittorio e Hasa Jetmir di Albenga.