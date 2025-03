Pnrr e nuove apparecchiature sanitarie: Liguria in ritardo e tempi più lunghi in Asl 2

Liguria. Solo 34 nuovi macchinari su 61 sono operativi nell’ambito del programma di ammodernamento tecnologico e digitale delle apparecchiature sanitarie previsto dal Pnrr per la Liguria.

Lo certifica un decreto del direttore generale della Regione. L’ente di piazza De Ferrari ha inviato al ministero una rimodulazione delle tempistiche a causa della necessità di completare alcuni dei lavori di adeguamento dei locali per la corretta installazione delle nuove apparecchiature. Lo spostamento del target temporale richiesto è di un anno: dal 31/12/2024 al 31/12/2025.

Tra le richieste di rinvio quelle della Asl 2 Savonese, in quanto sono ancora in atto e devono concludersi interventi di adeguamento strutturali dei locali per l’arrivo dei macchinari stessi.

A livello regionale, ad esempio, al San Martino ancora da completare: due Tac a 128 strati (una in radiologia e l’altra in radiologia d’emergenza), una risonanza magnetica 1,5t sempre in radiologia, una gamma camera ct per la medicina nucleare, una Pet/Ct per la medicina nucleare.

Per il Gaslini resta da completare il tomografo a risonanza magnetica della neuroradiologia. E tra le richieste di rinvio ci sono anche quelle dell’Asl 5.

L’evoluzione del percorso di modernizzazione strutturale in ambito sanitario resta monitorato dalla Regione Liguria.