“Più turni che autisti e mezzi vecchi, il nuovo piano ci spaventa”: in commissione consiliare confronto tra sindaco, Tpl e lavoratori

Savona. “Savona città della cultura, futuro per i dipendenti da paura! I giovani ringraziano”, “Il piano industriale lo pagano gli enti non i dipendenti”. Sono queste le frasi riportate nei cartelli di protesta appesi a Palazzo Sisto prima dell’inizio della seduta della commissione consiliare su Tpl Linea con l’audizione del sindaco, del presidente e del direttore dell’azienda.

Sala consiliare gremita di persone, tra dipendenti e sindacalisti da tempo preoccupati per il nuovo piano industriale.

Il sindaco Marco Russo è intervenuto all’inizio della seduta, subito dopo la presentazione delle richieste di convocazione della commissione da parte di consiglieri Manuel Meles e Marco Ravera: “Ringrazio i consiglieri che hanno chiesto la convocazione di questa commissione – dice il sindaco -. Sono settimane che assistiamo a un’incredibile inversione della realtà che sta deviando il dibattito pubblico. Si sta parlando di un taglio del servizio nela fase in cui si stanno costruendo le basi per un rilancio. E’ importante fare chiarezza. Sapete che stiamo puntando sulla mobilità lenta e sostenibile, proprio in questo momento l’amministrazione comunale sta conducendo insieme all’azienda una politica di rafforzamento del servizio affrontando temi che non si affrontavano da decenni. Stiamo facendo il Pums insieme all’azienda, stiamo rivedendo le linee degli autobus a Savona, stiamo conducendo una lotta all’evasione strutturata che non si vedeva da tempo, abbiamo aperto un tavolo con la Regione per la revisione del rimborso chilometrico, stiamo procedendo con la gestione dei parcheggi. In questa fase stiamo puntando sullo sviluppo del trasporto pubblico locale“.

Il presidente Vincenzo Franceri ha evidenziato: “Nessuno ha intenzione di tagliare linee, ma vogliamo migliorare i nostri servizi. Nessuno vuole togliere costo del lavoro per finanziare gli investimenti. Questo è sempre stato il nostro pensiero, per un’azienda che ha bilanci in equilibrio e sani e fondata sui lavoratori non può prescindere dal migliorare le condizioni di lavoro”.

Tpl copre 1800 km di linea: “Efficientare i costi potrebbe essere avere un quarto deposito, come Finale”, ha aggiunto Franceri.

I cartelli appesi fuori dal Comune

Giovanni Sirombra della Cub: “Quello che è stato detto lo vediamo da un punto di vista diverso, dalla strada verso l’azienda portando le criticità che abbiamo. Ci troviamo in una fase in cui l’azienda è da ammordernare e far ripartire. L’azienda ci ha presentato un piano industriale senza fare un confronto prima. Si tocca aspetti sensibili del lavoro che rovivano la vita al lavoratore. Noi vogliamo vengano rivisti alcuni punti del piano”.

Davide Baccino della Cisl: “La situazione oggi è abbastanza preoccupante. Noi vediamo la revisione delle linee di Savona come un’opportunità, abbiamo parecchie difficoltà per quanto riguarda il personale viaggiante, ci sono più turni che autisti. Servono investimenti sui mezzi nuovi”. E prosegue: “E’ stato scritto che viene sostituita la feria con la mutua, ma quando c’è traffico non si riesce neanche ad andare al bagno chimico. Questa azienda qui ha bisogno di cambiare, speriamo ci siano le persone adatte al cambiamento che si ricordino anche dei lavoratori”.

Ermanno Chiapparo della Faisa: “Non vedo progettualità, al di là del fatto di sostituire gli autobus. I nostri cugini genovesi quando hanno deciso di andare verso l’elettrico hanno deciso comunque di utilizzare un impianto fotovoltaico con accumulo per pagare meno per le ricariche degli autobus. Non ho visto nulla in questo senso”.

Simone Turcotto della Fit Cisl: “Non abbiamo dubbi che sia necessario innovare il servizio, però questo piano non è stato condiviso, il piano ci spaventa. Da qui al 2028 i chilometri serviti scendono”.