Pietra Ligure, un pari di prestigio contro il Celle Varazze in una stagione di alti e bassi. Cocco: “Questo gruppo non era abituato a competere per vincere”

Pietra Ligure. Pur con una classifica che ha ormai poco da dire (sei punti da recuperare al Rivasamba per giocare i playoff sembrano troppi quando ci sono solo cinque partite da giocare) e con l’ostacolo del gol subito nel primo tempo, il Pietra di Matteo Cocco ha rimesso in piedi la partita contro il Celle Varazze. I biancocelesti hanno frenato la marcia delle civette, riuscendo a pareggiare nel secondo tempo e a concludere 1-1 la gara (reti di Righetti e Rovere). Un risultato di prestigio e che è frutto di una prestazione caratteriale di alto profilo da parte del Pietra.

“Questa – commenta Cocco nel postpartita – è la testimonianza di un gruppo che oggi voleva dimostrare di essere all’altezza di ciò per cui è stato costruito. Purtroppo non è stato sufficiente per raggiungere una vittoria che volevamo fortemente per dare continuità all’obiettivo. È stato uno dei Pietra migliori della stagione, abbiamo fatto una partita completa. Nel primo tempo forse eravamo, seppur bene organizzati, un pochino sotto ritmo. Nel secondo tempo invece abbiamo alzato i giri del motore. Per quello che si è visto questo poteva essere sufficiente per meritarci la vittoria contro una squadra che è dove è con tutti i meriti possibili“.

In particolare, sull’andamento della gara il tecnico biancoceleste afferma: “La squadra ha fatto una partita leggermente lenta nel primo tempo, ma in generale nei primi 45 minuti, come all’andata, non è stata una gara dai ritmi folli. Nel secondo tempo la differenza è che abbiamo messo più agonismo, a costo di perdere un po’ di organizzazione e distanze. Lo abbiamo fatto riuscendo a mantenere una buona qualità tecnica”. Rivolgendo invece uno sguardo a 360° sulla stagione del suo Pietra, Cocco cerca di salvaguardare i lati positivi. “Il nostro percorso – continua Cocco – non è stato caratterizzato dalla continuità e poteva essere più bello, ma abbiamo fatto tante cose non banali. Il gruppo è caduto qualche volta di troppo ma ha sempre saputo rialzarsi: questo, a prescindere da chi saranno gli attori, è un bel segnale per il Pietra del futuro. Non dimentichiamo che la squadra ha un’età media bassa, i “vecchi” sono i ’99 o Gasco che è del 2001 e gioca con la maturità di un consumato”.

Seppur ci sia la speranza di un futuro più roseo, è inevitabile che questo 2024/2025 non sia andato secondo i piani. I motivi? Cocco risponde così: “Questo gruppo non aveva l’abitudine di competere per vincere, che è diverso da essere un’outsider. Lo dice la storia dei calciatori e anche la mia e questo è un fattore con il quale dovevamo fare i conti. Le assenze, come quella prolungata di Gimmy Insolito o quelle a centrocampo, hanno pesato. Abbiamo anche avuto cali di tensione che non bisognava avere. Però il percorso del Pietra è stato un percorso di crescita. Non si è arrivati dove si sarebbe voluti arrivare, ma questo non significa che non ci si possa arrivare nel prossimo futuro“.