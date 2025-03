Pietra Ligure, riqualificazione di piazza Marconi e piazza della Vittoria: lavori per 730mila euro

Pietra Ligure. Prosegue la programmazione degli interventi di riqualificazione cittadina da parte dell’amministrazione comunale pietrese. Tra i lavori in itinere e in fase di progettazione quelli di piazza Marconi e piazza della Vittoria, per un importo complessivo di 730mila euro.

“L’intervento su piazza Marconi è nelle nostre intenzioni ed è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune, previsto nell’annualità 2027” ha precisato il sindaco Luigi De Vincenzi.

In merito all’iter progettuale e amministrativo sul restyling della piazza pietrese: “Ad oggi sono già stati incaricati i professionisti individuati per la redazione delle procedure necessarie alla disponibilità delle aree e delle successive fasi progettuali relative all’esecuzione dei lavori” ha aggiunto il primo cittadino pietrese.

L’opera ha un valore di 430 mila euro: “Si tratta di uno degli interventi indicati nel levante cittadino, per i quali è già stata intrapresa la progettazione propedeutica a far partire i lavori” ha precisato poi l’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola.

“Anche per piazza della Vittoria siamo pronti ad iniziare il progetto preliminare e definire nel dettaglio l’opera di riqualificazione, anche questa prevista per l’anno 2027. Secondo quanto promesso da questa amministrazione, stiamo parlando di altri due tasselli importanti nel complessivo processo di restyling cittadino” ha aggiunto Amandola.

“Per ora, le opere risultano finanziate con fondi comunali messi a bilancio, tuttavia auspichiamo che, con le progettazioni in essere, il Comune possa usufruire di canali di finanziamento e contributi nel quadro della rigenerazione urbana” conclude l’assessore pietrese.