Pietra Ligure, monitoraggio delle palme e nuovi interventi per il verde pubblico

“L’amministrazione comunale di Pietra Ligure è impegnata nel dare continuità al lavoro di cura e preservazione del verde comunale. Per ciò che concerne le palme, per il triennio 2025-2027, sono già stati affidati i trattamenti endoterapici con sostanze di derivazione naturale ampliati a tutte le diverse tipologie di palme, dalle Canariensis alle Dattilifere alle Washingtonia, per un importo annuale che ammonta a 47.248,16 euro oneri compresi”

Lo affermano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore al verde pubblico Francesco Amandola in merito agli interventi per la salvaguardia del patrimonio arboreo tipico della riviera ligure e savonese.

“Durante il costante monitoraggio cui sono sottoposte le palme, nelle scorse settimane, ne è stata individuata una in corso Italia che presentava segnali di sofferenza irrimediabili e per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica si è reso necessario procedere al taglio radicale, avvenuto questa mattina, per prevenire il potenziale pericolo dovuto alla sua precaria stabilità”.

“In sostituzione della palma eliminata, ne verrà piantumata una di eguale tipologia” concludono il sindaco e l’assessore.

Nell’ambito dei lavori in atto, la settimana scorsa, è stata ultimata la riqualificazione integrale della lunga aiuola che delimita la carreggiata lato mare della rotonda di viale della Riviera, intersezione con via XXV Aprile. L’intervento ha visto la realizzazione di un roseto tappezzante multicolore, con la messa a dimora di 60 nuove piante di rose, la posa dell’impianto di irrigazione a goccia e la stesa di lapillo vulcanico.