Pietra Ligure, Identity Dance School vola in alto con il giovane ballerino Gabriele Gerini

Pietra Ligure. Lo scorso 9 marzo, a Genova, Gabriele Gerini ha vinto il concorso “Resilienza Genova Edition”, organizzato da Opes, ballerino di street dance. Specializzato nell’arte del Popping con i suoi insegnanti Joele Ciocca, Giovanni Oggero e Anthony Oggero, “Lele” ha calcato il palco genovese conseguendo una bella medaglia d’oro come primo classificato al concorso.

Il ballerino pietrese si è aggiudicato il titolo di miglior talento, portando a casa diverse borse di studio per il suo percorso, tra cui spicca quella per il Barcellona Dance Experience.

“I nostri ballerini sono un punto di orgoglio per me e per gli insegnanti della scuola – racconta Joele Ciocca, direttore artistico di Identity Dance School, scuola di danza hip hop pietrese -. Sempre sostenuti dai genitori, pronti ad affrontare spostamenti per metterli in gioco con concorsi e contest, e farli studiare con i migliori insegnanti, tra cui il ballerino parigino Byron Claricia che dirige l’accademia BS The School di Milano”.

“Lele è un giovane ballerino che sta crescendo sempre più – spiega Joele -, mosso dalla curiosità, in una continua e costante ascesa, sempre all’insegna dell’umiltà e dalla voglia di imparare e migliorarsi, ricetta indispensabile per ottenere ottimi risultati come questo”.