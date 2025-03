Pietra, la scomparsa di Lino Ravera e quella volta che trasportò i portoni della Basilica di San Nicolò

Pietra Ligure. Si è spento il 2 marzo scorso, a 88 anni, Lino Ravera, storico imprenditore pietrese da sempre attivo nel mondo dei trasporti.

Ravera ha lasciato un’impronta indelebile sul territorio. La sua morte segna la fine di un pezzo di storia dell’omonima azienda, una realtà che ha attraversato tre generazioni, diventando un punto di riferimento per il territorio ligure.

La storia della ditta F.lli Ravera inizia nel lontano 1896, con Giacomo Ravera, nonno di Lino, che avviò l’attività con carri e cavalli. Un’epoca in cui il trasporto su strada era ancora un settore in evoluzione, ma che segnò la nascita di un’impresa che avrebbe saputo adattarsi ai cambiamenti del tempo. Da Giacomo a Bernardo, detto Nadin, e infine a Lino, l’attività è proseguita di generazione in generazione, crescendo insieme alla famiglia e alle esigenze della comunità.

Lino Ravera ha rappresentato non solo la continuità di una tradizione familiare, ma anche l’impegno e la passione di un imprenditore che ha saputo coniugare professionalità e umanità. Esemplare, in questo senso, è il trasporto dei portoni della Basilica di San Nicolò a Pietra Ligure, svolto a titolo gratuito dalla famiglia Ravera. Un gesto che, più di ogni altro, dimostra il suo attaccamento al territorio e il suo desiderio di restituire alla comunità qualcosa di importante.

Dopo una lunga permanenza a Pietra Ligure, nel 2004 la ditta ha trasferito la sede ad Albenga. Nel 2006, l’azienda ha festeggiato i suoi 110 anni e oggi conta 40 camion.

Lino Ravera lascia il figlio Alberto, il nipote Alessandro con Valentina e Pietro, la compagna Bianca, la sorella e i fratelli.

I funerali dell’imprenditore pietrese sono stati celebrati martedì 4 marzo nella Basilica di San Nicolò, simbolo non solo di Pietra Ligure, ma anche di quel legame profondo con il territorio e la comunità che Lino Ravera ha saputo costruire — chilometro dopo chilometro — nel corso della sua vita.