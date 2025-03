Piano energetico regionale, PD: “In ritardo e senza confronto con i territori”. Ripamonti: “Al fianco dei Comuni”

Liguria. “La giunta Bucci è allergica alla pianificazione e delega agli uffici tecnici decisioni che invece sono politiche. Serve approvare il nuovo piano energetico ambientale regionale (Pear), per capire quali siano le proposte che ha questa giunta sul tema dell’energia e dell’ambiente”.

Così i consiglieri regionali PD Davide Natale ed Enrico Ioculano.

“Serve una pianificazione – continuano -. I territori sono stati lasciati soli di fronte a progetti che impattano sulle comunità locali. Il piano in vigore è stato approvato nel 2014, è scaduto da cinque anni e non è ancora stato approvato quello nuovo. In questi cinque anni sono cambiate tantissime cose, sono intervenute molte novità a partire dal Pnrr, che ha destinato ingenti risorse alla transizione energetica”.

“Il centrodestra ligure, inconcludente e pasticcione, non ha ancora portato in commissione e in consiglio il nuovo documento – accusano i Dem -. Nel frattempo i territori aspettano. Bucci e Scajola invece di fare proclami facciano il loro mestiere e realizzino il piano attraverso un confronto con i comuni, con le associazioni e i cittadini e mettano in condizioni tutti di capire quali siano le scelte della Liguria in tema di ambiente e energia”.

“Sul tema energia, strategico per il futuro della Liguria, dei suoi cittadini e delle sue imprese, la Giunta regionale è impegnata costantemente e fattivamente, e in nessun modo viene meno ai suoi compiti o delega sulle decisioni da prendere. Gli uffici, composti da tecnici di grande professionalità e competenza, rappresentano un supporto indispensabile per quelle che saranno le scelte politiche”, la risposta dell’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti.

“È inutile nascondersi, il tema energetico è e sarà al centro dell’agenda di tutti, dai cittadini alle imprese alla politica, chiamata a fare le scelte. Abbiamo già avuto modo di confrontarci, seppur brevemente, in Consiglio regionale e non ho intenzione di sottrarmi al confronto in commissione: su questo tema è necessario prendere decisioni concertate, senza farsi condizionare dalle scadenze di eventuali provvedimenti. Oltre a questo- precisa Ripamonti – è necessario ribadire come il confronto con i territori sia alla base dell’operato e della linea di questa Giunta: ho incontrato personalmente sindaci e stakeholder, cittadini singoli o comitati nati in questi mesi. Ecco perché non intendo accelerare su temi così impattanti per i cittadini”.

“Voglio inoltre ribadire come la Giunta, proprio in considerazione di quanto appena detto, sia pienamente consapevole di dover mettere a terra ogni azione, compresa appunto la pianificazione energetica, per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima, che prevedono per il 2030 un aumento di produzione di energia rinnovabile di 1,059 gigawatt rispetto al 2021: si tratta, come è evidente, di obiettivi particolarmente sfidanti” precisa Ripamonti.

“In questo contesto, bisogna però tenere conto non solo della specifica conformazione del territorio ligure – aggiunge l’assessore – ma anche di determinate, ed evidenti, situazioni di concentrazione di impianti eolici: tutto questo rende necessario che il percorso di pianificazione, prima di approdare in commissione, sia concertato con le amministrazioni comunali, in modo da rendere più costruttivo il dialogo tra territori e imprese proponenti”.

“Le attività che si stanno svolgendo sul tema energetico sono molteplici – precisa -: il road show di Gse organizzato da Regione Liguria del febbraio scorso ha delineato in modo chiaro dove e come si dovrebbe intervenire sul tema energetico, ed è imminente la firma di un protocollo di intesa con l’ente gestore dei servizi energetici. Chiudo lanciando una sfida: iniziamo un confronto sul futuro utilizzo dell’energia nucleare. Discuteremo presto un ordine del giorno della maggioranza in questo senso, e se le opposizioni lo vorranno sarà l’occasione per discuterne” conclude Ripamonti.