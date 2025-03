Piaggio Aerospace, consegna di un nuovo Avanti EVO a imprenditore statunitense

Villanova d’Albenga. Mentre procedono le attività necessarie alla cessione definitiva degli asset aziendali alla turca Baykar – vendita autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla fine dello scorso anno – Piaggio Aerospace annuncia una nuova consegna.

È stato infatti affidato a un giovane imprenditore del Missouri, negli Stati Uniti, un nuovo P.180 Avanti EVO, l’iconico turboprop prodotto dalla società ligure negli stabilimenti di Villanova d’Albenga e di Genova.

Il velivolo, che si contraddistingue per una particolare livrea dai toni grigio-blu co-creata con il cliente, è configurato in versione Vip da otto passeggeri. Il modello ingloba anche una significativa innovazione tecnologica: è infatti il primo Avanti EVO a essere equipaggiato con un Enhanced Vision System (EVS), un sistema di bordo avanzato progettato per migliorare la visione dei piloti sia di notte che in caso di scarsa visibilità e che è composto da una videocamera digitale ad alta risoluzione (integrata da tecnologia a infrarossi) e da un display multifunzione di pilota e copilota.

Il numero complessivo degli esemplari Avanti EVO in varie fasi di produzione presso lo stabilimento di Villanova d’Albenga ammonta attualmente a 11 unità.