Pesca e acquacoltura, stanziati dalla Regione oltre 1,6 milioni per il settore

La Regione Liguria continua a sostenere la crescita e l’innovazione nei settori della pesca e dell’acquacoltura con un importante stanziamento di 1.659.446 euro, nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA 2021-2027). La delibera approvata oggi dal vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Pesca Alessandro Piana, fissa le risorse e le direttive per l’avvio di bandi pubblici volti a finanziare interventi strategici per il comparto.

“Questo intervento rappresenta un’opportunità concreta per favorire il ricambio generazionale nella pesca, incentivare la transizione ecologica e migliorare la competitività delle nostre imprese ittiche”, dichiara il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, con delega alla Pesca e all’Agricoltura. “Attraverso questi fondi, vogliamo sostenere i giovani pescatori, favorire l’adozione di tecnologie sostenibili e garantire maggiore sicurezza e qualità nel settore”.

I finanziamenti saranno destinati a diversi ambiti, tra cui il sostegno ai giovani pescatori (fino a 30.000 euro per l’avvio di nuove imprese); l’efficienza energetica e riduzione delle emissioni nei pescherecci; l’innovazione e sicurezza negli impianti di acquacoltura; la modernizzazione degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.

“Si tratta di un impegno concreto per la valorizzazione delle attività marittime liguri, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alla creazione di nuove opportunità di lavoro”, conclude Piana.

Prossimamente, con decreto dirigenziale, verranno pubblicati tutti gli avvisi pubblici con tutte le modalità di accesso ai contributi. Per maggiori informazioni consultare il sito: agriligurianet.it.