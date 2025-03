Pensionato di Tovo in emergenza abitativa, il sindaco Oddo: “Non sarà lasciato in mezzo a una strada, pronti ad aiutarlo concretamente”

Tovo San Giacomo. Sembra destinata a risolversi positivamente la vicenda di Maurizio, un pensionato residente a Tovo San Giacomo che si trova in una situazione di emergenza abitativa e che, alla luce della vendita dell’appartamento in cui vive attualmente, entro la fine di marzo dovrà lasciare la sua casa senza avere al momento un’alternativa.

Tramite le pagine di IVG.it, l’uomo ieri ha lanciato un appello a chiunque fosse in grado di aiutarlo: “Non posso finire in mezzo a una strada perché non trovo un altro posto dove andare” aveva spiegato nella lettera inviata alla nostra redazione. L’uomo percepisce una pensione minima: per questo è alla ricerca di un monolocale a basso costo, con un canone compreso tra i 350 e i 380 euro al mese, cifra che gli consentirebbe di sostenere anche le spese delle bollette.

L’appello è rivolto a chiunque possa offrirgli un’opportunità di alloggio nei comuni di Tovo San Giacomo, Pietra Ligure, Bardino Vecchio o Bardino Nuovo, o comunque nelle zone limitrofe: “Chiedo a voi di divulgare la notizia affinché qualcuno possa aiutarmi”, ha scritto nella lettera assicurando che farà un “regalo di alto valore” a chi gli darà una mano.

E una soluzione sembra già essere all’orizzonte. Questa mattina il sindaco della cittadina della Val Maremola, Alessandro Oddo, lo ha incontrato: “Ho confortato il signor Maurizio sul fatto che non sarà lasciato in mezzo ad una strada e che in caso di necessità avrà tutto il supporto concreto necessario dal Comune di Tovo San Giacomo e dai servizi sociali che già lo stanno seguendo e aiutando”, ha rassicurato il primo cittadino.

“Ringrazio il signor Maurizio per avermi voluto raccontare la sua storia, le varie vicissitudini attraversate ed anche le sue passioni. Credo che quello di questa mattina sia stato un incontro utile, per entrambi”.