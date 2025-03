Pegli Lido, la debacle contro il Savona non scalfisce la fiducia del presidente Ruffa: “Sei punti e ci salviamo”

Genova. Domenica pomeriggio, presso il “Sandro Pertini” di Genova, Pegli Lido e Savona si sono affrontate in occasione di una delle sfide valevoli per la venticinquesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Il match, una gara a senso unico, è terminato con il risultato di 0-5 in favore del Vecchio Delfino.

Dopo la vittoria di misura ottenuta contro la Letimbro il sodalizio genovese è dunque tornato a cedere il passo ad una formazione avversaria. È inverosimile pensare che l’attuale posizione di classifica stia facendo dormire sonni tranquilli a giocatori e dirigenti del Pegli Lido, ma a tranquillizzare l’ambiente è stato direttamente il presidente del club: “A noi per salvarci servono 6 punti, con sei punti ci salviamo”.

“Il Savona è una squadra di altra categoria – ha proseguito l’intervistato -. All’inizio abbiamo fatto il possibile per cercare almeno di raggiungere il pareggio, però anche a causa dell’espulsione loro hanno dilagato. Il Savona ha dei giocatori nell’organico che giocavano persino in Serie C. Noi abbiamo cercato di fare il possibile, ma oggi non era la giornata per fare punti. In settimana ho tentato di preparare la partita per cercare di limitarli, ma i miei giocatori non sono riusciti a seguire i dettami tattici che gli avevo dato”.

In seguito Ruffa ha analizzato il livello del girone “B” del campionato di Prima Categoria: “Quest’anno penso che il girone tra Genova e Savona sia più debole rispetto alle scorse stagioni perchè ci sono cinque/sei squadre più forti delle altre, mentre l’anno scorso ce n’erano 10/12 superiori a noi. Quest’anno ce la siamo giocata con tutte tranne che con il Savona, una compagine che oltretutto rispetto al girone d’andata si è ulteriormente rinforzata”.

Infine il numero uno del Pegli Lido ha concluso il proprio intervento volgendo lo sguardo sul futuro: “Noi già dalla prossima gara contro l’Olimpic cercheremo di tirare fuori il massimo dalla sfida. Poi avremo gli scontri diretti contro Spotornese e Sciarbo&Cogo, mentre successivamente ci troveremo ad affrontare il Multedo qui al Pertini e lo Speranza al Santuario. Secondo me se, a meno di poco preventivabili cataclismi, i sei punti utili per salvarci dovremmo riuscire a tirarli fuori”.