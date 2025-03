Pastorino e D’Acqui (Linea Condivisa): “La Regione non può paralizzare Arpal, si nomini subito il direttore generale”

Liguria. “Arpal è senza direttore generale e revisore dei conti da più di venti giorni. Uno stallo inaccettabile che sta compromettendo il funzionamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente con ripercussioni dirette sul personale e sui servizi essenziali che Arpal deve garantire al territorio ligure. È inaccettabile che la giunta regionale continui a rimandare decisioni fondamentali per il funzionamento dell’ente, causando un immobilismo che penalizza tutti, dai lavoratori ai cittadini”. Così Gianni Pastorino, consigliere regionale Lista Orlando e rappresentante di Linea Condivisa, evidenzia le gravi difficoltà operative dell’ente a causa della mancata nomina delle due figure chiave.

“Non solo il personale è costretto a operare in una situazione di emergenza ma si rischi di compromettere anche la qualità e l’efficacia delle attività di monitoraggio ambientale e controllo, essenziali per la tutela del nostro territorio – aggiunge Rossella D’Acqui, presidente di Linea Condivisa – A questo si aggiunge un problema gravissimo: il Direttore Generale è anche la figura di garanzia per la sicurezza sul lavoro, come previsto dal decreto legislativo 81/2008. Un ritardo di questo tipo espone lavoratrici, lavoratori e cittadine, cittadini a rischi che non possiamo permetterci”.

“Questa si spaccia come la ‘giunta del fare’ ma non è nemmeno in grado di fare una nomina – concludono Pastorino e D’Acqui – I bandi di concorso ci sono, sono stati chiusi, l’iter è già concluso: mancano solo le nomina. Di cosa stiamo parlando? Quando si tratta di propaganda Bucci e i suoi sono rapidissimi. Quando invece devono garantire la continuità operativa di un ente strategico come Arpal assistiamo a un’inspiegabile paralisi. La Regione deve assumersi le proprie responsabilità e nominare subito i vertici mancanti”.