Pastorino: “Bucci trasforma la Regione in un ufficio di collocamento per la sua maggioranza”  

Regione. “Mentre le liguri e i liguri affrontano ogni giorno problemi reali – una sanità al collasso, trasporti insufficienti e un entroterra sempre più abbandonato – il centrodestra in Regione ha come priorità assoluta la creazione per la prima volta di sottosegretari. Il Consiglio regionale non si è ancora occupato delle vere emergenze della Liguria ma si affretta a ritagliare nuovi spazi di potere per pochi”. Così Gianni Pastorino, consigliere regionale, interviene sulla proposta di modifica statutaria che consentirà al Presidente della Regione di nominare fino a quattro sottosegretari.

“Ci dicono che non ci saranno costi aggiuntivi. Lo abbiamo già sentito troppe volte e sappiamo come va a finire: consulenze faraoniche, nomine su nomine, incarichi per sistemare equilibri politici interni. La verità è che la sanità ligure ha un buco di bilancio consistente, le liste d’attesa sono un’odissea, i trasporti regionali sono al palo. E la risposta della giunta qual è? Creare nuovi posti di sottogoverno. È una vergogna”.

Pastorino sottolinea come questa scelta metta a rischio l’autonomia del Consiglio regionale: “Il centrodestra dice che così il Consiglio sarà più rappresentato. Al contrario, si istituzionalizza una confusione totale sui ruoli e sulle responsabilità. Con assessori, sottosegretari, consulenti alla sanità, incarichi a persone esterne come al sindaco di Ventimiglia, all’ex sindaca di Santo Stefano d’Aveto e a un ex militare, il mantenimento di Alisa, il Consiglio Superiore della Sanità, ASL e aziende ospedaliere, chi decide cosa? Chi risponde dei fallimenti? Questa riforma non rafforza le istituzioni, ma le indebolisce frammentando la catena di comando e togliendo trasparenza alla gestione della cosa pubblica”.

“Se chiedessimo oggi alle cittadine e ai cittadini liguri quale sia la priorità della Regione, qualcuno direbbe ‘nominare quattro nuovi sottosegretari’? O forse direbbero ‘ridurre le liste d’attesa’, ‘migliorare i trasporti’, ‘potenziare i servizi nei territori’? Eppure, mentre le esigenze reali vengono ignorate, la maggioranza si affretta a fare l’unica cosa che sembra davvero interessarle: occupare poltrone. La Liguria non ha bisogno di nuovi sottosegretari, ha bisogno di risposte ai suoi problemi. Questa maggioranza dimostra ancora una volta di essere completamente scollegata dalla realtà e dalle difficoltà delle cittadine e dei cittadini e di badare a suoi equilibri interni”.