Passerella Castelletto – Capo San Donato a Finale: terminata la conferenza dei servizi, i lavori dopo l’estate

Finale Ligure. Si è conclusa positivamente, senza osservazioni rilevanti, la Conferenza dei Servizi indetta lo scorso 4 dicembre 2024 relativa ai lavori di ricostruzione della passerella pedonale tra la galleria del Castelletto e la galleria di Capo San Donato.

L’intervento, necessario a seguito dei ripetuti danneggiamenti dell’opera causati dalle mareggiate, “mira a garantire la fruibilità della passeggiata, un collegamento strategico per la mobilità pedonale in condizioni di sicurezza e accessibilità, in una delle aree turistiche più frequentate, conosciute e apprezzate di Finale Ligure”.

Nei prossimi mesi sarà predisposto il progetto esecutivo, la cui approvazione sarà seguita dalla gara d’appalto, con la previsione di portarla a termine prima dell’estate e l’intenzione, da parte dell’amministrazione comunale, di avviare i lavori nel periodo immediatamente successivo alla stagione estiva, per minimizzare i disagi. Nel frattempo, verrà effettuata una verifica delle condizioni della struttura attualmente esistente per garantire la sicurezza sia della passerella sia dell’arenile sottostante.

L’intervento, dal quadro economico complessivo di circa 800mila euro, è stato aggiornato e implementato rispetto ad una prima versione dopo i danneggiamenti alla porzione lato Castelletto, inizialmente non prevista all’interno del rifacimento della passerella, e finanziata in parte grazie ai 250mila euro ottenuti dalla Regione Liguria attraverso il fondo FUNT 2023, che tra le sue condizioni prevede il rispetto degli standard di accessibilità per le persone con disabilità, con apposita segnaletica e una nuova discesa attrezzata per la spiaggia libera centrale.

La nuova passerella sarà infatti sopraelevata, ad eccezione del tratto in corrispondenza dei Bagni Gabbiano. I materiali scelti per la ricostruzione saranno legno e metallo, garantendo un equilibrio tra estetica e resistenza in base al contesto dell’opera; è previsto inoltre il completo rifacimento dell’impianto di illuminazione per migliorarne la fruibilità anche in orario serale.

Afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco: “Uno degli obbiettivi dell’amministrazione è riqualificare e valorizzare il waterfront cittadino. Con quest’opera interveniamo in particolare sul levante per il quale è già stato appaltato il secondo lotto della passeggiata di Varigotti, anch’esso al via dopo l’estate, mentre proseguono le interlocuzioni con Anas per riprendere la progettazione della passeggiata tra porto e Varigotti che sarà intitolata a Claudio Casanova”.

Aggiunge l’ssessore al Demanio e all’Urbanistica, Umberto Luzi: “La passerella che collega la zone del Castelleto al Porto di Finale è al centro di un importante intervento di manutenzione, volto a garantire la sicurezza e la fruibilità dell’area per tutti i visitatori. In ogni caso, entro l’estate, verranno effettuati lavori di messa in sicurezza dell’attuale struttura, con particolare attenzione alla stabilità delle assi in legno che la compongono. Gli interventi saranno eseguiti con la massima cura, in modo da assicurare che la passerella rimanga percorribile in tutta sicurezza. In aggiunta, per facilitare il transito nella zona più vicina all’arenile, verrà installata una passatoia componibile appositamente progettata per attraversare la sabbia, consentendo a tutti, anche a coloro con difficoltà motorie, di transitare senza problemi. L’iniziativa rappresenta un passo importante per la valorizzazione della zona e per il benessere dei cittadini, che potranno così godere di un ambiente sicuro e accessibile durante la stagione estiva”.