Pasqua e Pasquetta con le attività di AsinOlla: asini, cavalli, natura e tante emozioni

Pietra Ligure. Anche per questa primavera il parco AsinOlla si prepara per una grande stagione di divertimento dedicato alle famiglie, a partire da Pasqua e Pasquetta. Lo staff è pronto ad accogliervi per il pranzo o picnic nello splendido uliveto del parco. Tutte le giornate saranno arricchite da numerose iniziative per bambini, intrattenimento, laboratori e non mancheranno le attività con gli amici animali, asini e cavalli.

Le attività saranno presenti per tutta la settimana delle vacanze pasquali con appuntamenti fissi, ma sarà possibile anche prenotare lezioni e passeggiate su richiesta. Il giorno di Pasqua una visita guidata permetterà ai visitatori e ai turisti in vacanza di visitare il parco con spiegazioni e curiosità sulla sua nascita e sui suoi animali, il cuore dell’associazione. Dopo pranzo, una grande festa per i più piccoli: tiro alla fune, attacca la coda all’asino, skymano (con minimo 10 iscritti) e tanto altro …

A seguire, dolci coccole, cure e attenzioni al piccolo pony Santiago, diventato ormai la mascotte del parco.

A Pasquetta il divertimento continua al mattino con un mini trekking con gli asini, aperto sia agli adulti che ai bambini e con il format “Vita in Maneggio” per sperimentare il lavoro in stalla a contatto con i cavalli. Nel pomeriggio un’imperdibile caccia alle uova seguita dai “battesimi della sella”.

La settimana di Pasqua si concluderà con un laboratorio realizzato da Laura Brattel, herbaria forager e guida ambientale, intitolato “Piante, odori e radici… Tra gli asinelli”: una attività didattico-ludica nella quale i bambini impareranno a riconoscere le piante dall’odore. Il tutto sarà arricchito da una piccola caccia al tesoro olfattiva e dal laboratorio “Radici” (info e prenotazioni Laura 349 676 2020).

“AsinOlla Vi aspetta anche in queste festività pasquali per trascorrere momenti di divertimento, relax e specialità gastronomiche da condividere tra amici o in famiglia, per adulti e bambini. Il parco natura, assieme al suo staff, sarà a disposizione di ospiti e visitatori con tante iniziative, sempre in compagni dei nostri simpatici amici animali” afferma la presidente Maria Teresa Bergamaschi (QUI i dettagli)