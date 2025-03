Parco eolico Andora, Bucci e Scajola: “Se i sindaci sono contrari non si fa. Gli uffici hanno dato parere negativo, progetto irrealizzabile”

Andora. “Sono i sindaci a decidere per i territori, se il primo cittadino non vuole, non si fa“. Lo dice il presidente di Regione Liguria Marco Bucci in merito al progetto del nuovo parco eolico presentato dalla società Tozzi Green, a margine dell’inaugurazione delle nuove opere viarie a valle della stazione ferroviaria di Andora.

Sarebbero previste sette pale eoliche alte 180 metri per un investimento da 47 milioni di euro nei Comuni di San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi e Andora.

“In questo caso – aggiunge Bucci -, il discorso è lo stesso per gli impianti di energia e di gestione dei rifiuti: noi aiutiamo i Comuni, se il sindaco è contrario, noi lo aiutiamo a realizzare il suo volere. Sono i sindaci che decidono”.

L’assessore Marco Scajola riporta il parere espresso dalla Regione nell’ambito della Valutazione di impatto ambientale: “Sia io che il presidente Bucci siamo stati sindaci e sappiamo come ragionano i comuni. Regione Liguria non farà mai forzature nei confronti dei comuni, i miei uffici hanno espresso parere negativo da un punto di vista tecnico e amminsitrativo. Per quanto ci riguarda è un progetto irrealizzabile. Si possono usare altre forme di energie alternative. La Liguria è un territorio molto stretto, l’impatto sarebbe devastante e difficile da gestire. I sindaci sono contrari e anche la giurisprudenza e le norme tecniche sono di queto avviso”.

Nelle settimane scorse i sindaci dei Comuni interessati hanno scritto alla Provincia di Imperia e alla Regione per manifestare la loro contrarietà: “Il progetto del Parco eolico ‘Monte Chiappa’ imporrebbe opere infrastrutturali che di fatto stravolgerebbero la morfologia di territori già fragili, minandone per anni, o per sempre, l’attrattività turistica su cui stanno investendo le nostre amministrazioni e che rappresenta un serio piano economico per mantenere vivi quei luoghi”.