Papa Francesco domani, domenica 23 marzo, sarà dimesso dal Policlinico Gemelli

Roma. “La buona notizia che tutto il mondo aspetta: domani il Santo Padre viene dimesso, torna a Santa Marta”. A dare l’annuncio è il professore Sergio Alfieri durante il briefing con la stampa dal Policlinico Gemelli.

E così domani, domenica 23 marzo, papa Francesco sarà dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato, a causa di una grave infezione respiratoria che ha richiesto cure in evoluzione, dal 14 di febbraio. La polmonite è stata determinata da un mix di microbi “ma fra questi – afferma l’équipe – non c’è il Covid”.

Saranno dimissioni protette, la convalescenza continuerà a Santa Marta e sarà lunga, almeno due mesi.

Dunque, questo punto, l’annuncio che si sarebbe affacciato dall’ospedale, dopo il consueto l’Angelus domenicale, per un breve saluto (e per una prima apparizione pubblica dal ricovero) è da considerarsi superato. Probabilmente si affaccerà dal Vaticano e non dal Policlinico.