Palme pericolanti e alberi a rischio caduta: giornata di super lavoro per i vigili del fuoco di Savona

Provincia. Sono numerosi gli interventi effettuati nella giornata di oggi dai vigili del fuoco del comando di Savona.

A Savona, in piazza della Rovere, si è reso necessario un intervento per mettere in sicurezza le fronde pericolanti di alcune palme, mentre a Pietra Ligure, in via Cesare Battisti, la squadra di Finale Ligure e la piattaforma tridimensionale proveniente da Albenga sono intervenute per una tenda pericolante.

Nella giornata di ieri, a Genova, una tragedia ha scosso la città: in piazza Paolo da Novi, una palma è improvvisamente crollata, causando la morte di una donna di 57 anni residente in via Invrea.

I vigili del fuoco hanno effettuato anche diversi interventi per alberi a rischio caduta.