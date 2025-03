Pallacanestro Alassio, una settimana con sette successi e tre referti gialli

Alassio. Buona prestazione ma sconfitta per la prima squadra femminile contro Spezia, bilancio positivo sia per le giovanili maschili che femminili e minibasket con varie annate impegnate durante la settimana. Ecco il consueto resoconto settimanale redatto dalla Pallacanestro Alassio.

Serie C FEMMINILE: Buona prestazione per la prima squadra contro Spezia che presenta una lunga dominante per la categoria e protagonista anche in A2.

PONENTE 45 – CESTISTICA SPEZZINA 62

Under 19: La Gold va in trasferta a Loano, trova un bel vantaggio, ma a causa delle infiltrazioni d’acqua nel palazzetto loanese ripeterà la partita. La Regionale (nella foto in copertina) ottiene due ottimi successi superando Varazze e Ospedaletti che le permettono di qualificarsi alla fase successiva da terza e nel Girone titolo incontreremo: Cogoleto, Tigullio e Meeting!

LOANO – PONENTE rinviata

PONENTE 65 – VARAZZE 50

PONENTE 87 – OSPEDALETTI 40

Under 17: A riposo la Gold, la Regionale chiude il week end con un bilancio in parità. Rotondo successo con Cestistica e sconfitta a Varazze per disattenzioni che alla fine sono costate care.

PONENTE 82 – CESTISTICA 47

VARAZZE 59 – PONENTE 56

Under 17 Femminile: Copertina meritata per le ragazze che scendono in campo, contro Cestistica Savonese, decise a ribaltare il -17 dell’andata e conquistare il terzo posto. Gara giocata ad alta intensità da parte delle nostre che vincono meritatamente di 44 accedendo ai play in da terze e trovando Sestri Levante nella doppia sfida che decreterà chi accederà alla semifinali regionali.

PONENTE 84 – CESTISTICA SAVONESE 40

Under 16 CSI PIEMONTE: Arriva a farci visita Carmagnola che gioca con intensità una gara dove nel primo quarto siamo in difficoltà. Dal secondo periodo riusciamo ad indirizzare la partita a nostro favore ma negli ultimi 10 minuti torniamo a trovare qualche difficoltà per merito delle piemontesi che comunque riusciamo a superare.

ALASSIO 59 – CARMAGNOLA 42

Under 15: A riposo la Gold per aver rinviato la partita con Pegli (ben cinque nostri atleti convocati per la selezione regionale 2011), cede al Maremola la Regionale pur disputando un discreto incontro.

PONENTE 51 – MAREMOLA 72

Under 15 Femminile: Recuperiamo diverse ragazze rispetto all’ultima partita con Meeting e con My Basket mettiamo in campo la giusta energia trovando buone risposte da tutte e 12 le convocate contro una mai doma squadra genovese.

PONENTE 74 – MY BASKET 27

MINIBASKET: Doppia sfida al Finale sia per gli SCOIATTOLI-LIBELLULE nati nel 2016-17 che per gli AQUILOTTI-GAZZELLE nati nel 2014-15: tanti tempi, tante mini partite e la sola voglia di giocare che deve accompagnare queste categorie