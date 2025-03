“Pace fiscale in Italia e pace in Ucraina”: gazebo della Lega a Savona

Savona. “Pace fiscale in Italia e pace in Ucraina”. Sabato 8 e domenica 9 marzo, la Lega sarà presente nelle piazze italiane con una serie di gazebo informativi, un’iniziativa volta a promuovere “la rottamazione delle cartelle esattoriali per i contribuenti considerati in buona fede”. L’obiettivo è quello di “sostenere una nuova pace fiscale, un tema che la Lega ha posto al centro dell’agenda politica”.

“Non è la prima volta che la Lega si fa portavoce di istanze simili. La mobilitazione, che si inserisce in un contesto più ampio di contrasto alla cosiddetta patrimoniale europea voluta dalla sinistra, mira a porre l’attenzione su un tema che tocca da vicino milioni di contribuenti. La rottamazione delle cartelle, infatti, rappresenta una misura volta ad alleggerire il carico fiscale per chi, pur avendo difficoltà economiche, ha sempre dimostrato di agire in modo corretto nei confronti del fisco”, hanno fatto sapere gli organizzatori.

Altro tema al centro della giornata di mobilitazione “la pace e la fine della guerra in Ucraina, il no ad altre spese militari – nel momento in cui Macron e von der Leyen parlano di invio di truppe e di un esercito europeo”.

La Lega di Savona aderisce all’iniziativa nazionale con un gazebo nella giornata di sabato 8 marzo in corso Italia a Savona – angolo via Astengo, dalle 15.30 alle 18.30.