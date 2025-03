Ortovero, il 7 marzo incontro al Centro enologico: si cercano militi per la Croce Bianca di Villanova d’Albenga

Ortovero. “Houston, abbiamo un problema”: chi non ricorda questa storica frase detta da Jack Swigert, pilota del modulo di comando della missione lunare Apollo 13 nel 1970? Il problema, questa volta, riguarda la terra, anzi, l’entroterra e, nello specifico, le pubbliche assistenze delle valli ingaune. Il punto, senza tanti giri di parole, è che mancano i volontari e i servizi, quelli di emergenza, ma anche quelli programmati, sono sempre più difficili.

Negli scorsi mesi, per mancanza di volontari, la Croce Bianca di Albenga ha dovuto chiudere la sezione di Vendone, che garantiva il servizio anche ad Arnasco e Onzo, e oggi la sezione più vicina, per la Valle Arroscia e la Val Lerrone, è quella di Villanova d’Albenga. Anche nel borgo delle violette, però, i volontari sono sempre più anziani e il loro numero, per tantissimi motivi, è sempre più risicato. Proprio per evidenziare questa emergenza venerdì 7 marzo, alle 21, al Centro Enologico di Ortovero, si svolgerà una serata informativa, a cura della Croce Bianca, dal titolo evocativo: “IncontriAMOci…a Ortovero”.

“Si tratta di una serata che vuole informare la popolazione, non solo quella di Ortovero, ma di tutta la vallata, dei rischi che si stanno correndo per la mancanza di militi. Racconteremo ai partecipanti chi siamo, cosa fa la Croce Bianca, e anche i rischi che si stanno correndo. Non dimentichiamoci che il Pronto Soccorso è a Pietra Ligure, se una persona ha un problema di salute a Onzo, partendo da Villanova d’Albenga, l’ambulanza arriva in un tempo, si spera, accettabile. Se l’ambulanza deve partire da Albenga o da Alassio il tempo aumenta, e sappiamo che, nella maggior parte dei casi, la tempestività dell’intervento è fondamentale”, commentano alla Croce Bianca. Vista l’importanza dell’incontro partecipare è importante.