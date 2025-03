Ortovero: festa per Silvana Maria Stanco, medaglia d’argento nel tiro al volo alle Olimpiadi di Parigi

Ortovero festeggia Silvana Maria Stanco, medaglia d’argento nel tiro al volo alle Olimpiadi di Parigi del 2024.

In programma, infatti, una calorosa festa per la campionessa divenuta residente nel comune di Ortovero dal febbraio 2025: appuntamento il prossimo lunedì 17 marzo, alle ore 18.00, presso la sede dell’Enoteca regionale, con un aperitivo di benvenuta.

La tiratrice al volo, atleta delle Fiamme Gialle, ha vinto l’argento nella fossa olimpica (Trap): per lei è stata la prima medaglia a cinque cerchi in carriera dopo la conquista di titoli mondiali a squadre, la medaglia d’oro individuale agli europei di Cipro e altre medaglie nelle competizioni internazionali.

Nata a Zurigo, ma cresciuta sportivamente al Tav Falco di Sant’Angelo in Formis, in provincia di Caserta, per lei il tiro a volo è una tradizione di famiglia: dopo aver accompagnato il padre al poligono durante l’infanzia, all’età di 15 anni ha deciso di impugnare il fucile.

Ha scelto come sua residenza il comune di Ortovero, per questo la comunità locale vuole accoglierla al meglio: “Siamo senz’altro onorati di avere come nostra cittadina una campionessa di massimo livello nella sua specialità” hanno affermato il sindaco Osvaldo Geddo e il consigliere delegato allo sport Gabriele Gastaldi, presentando l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale.

“Sicuramente la sua dedizione, perseveranza e passione per la disciplina sportiva che pratica ogni giorno saranno da esempio e un valore da trasmettere alle nuove generazioni del nostro territorio” concludono i due amministratori ortoveresi.