Olivieri incontra i dipendenti del settore viabilità: “Confronto diretto, garantiamo ascolto e supporto in questo momento delicato”

Savona. “Intendiamo fare chiarezza in merito all’incontro che si è tenuto questa mattina tra il Presidente Pierangelo Olivieri e tutti i dipendenti del Settore Gestione della Viabilità Edilizia e Ambiente”. Lo fanno sapere dalla Provincia di Savona.

“L’appuntamento, frutto di una decisione condivisa tra la Presidenza, la Direzione Generale e i Dirigenti, è infatti nato – spiegano – con l’obiettivo di garantire un confronto diretto con i lavoratori del Settore, che negli ultimi giorni si sono trovati coinvolti, loro malgrado, in un contesto di particolare attenzione. L’intento dell’incontro è stato quello di riaffermare il massimo impegno dell’Ente nella tutela della propria attività e dell’efficacia dell’azione amministrativa e del servizio ai cittadini e ai comuni del comprensorio”.

“La Dirigenza e la Presidenza della Provincia di Savona hanno ribadito il proprio ruolo di riferimento per tutti i dipendenti, garantendo loro ascolto, supporto e condivisione in questo momento di particolare delicatezza. L’incontro di oggi non intendeva essere, come erroneamente interpretato da alcuni organi di stampa, un’occasione per adottare misure disciplinari, bensì un momento di ascolto e trasparenza, volto a rafforzare la fiducia reciproca e a garantire chiarezza operativa”.

“La Provincia di Savona continuerà a operare con la massima correttezza ed efficienza, garantendo un’amministrazione attenta, trasparente e sempre disponibile al dialogo con i propri dipendenti e con la comunità che rappresenta”, concludono da Palazzo Nervi.