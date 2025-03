Oice Liguria, eletto Roberto Vallarino nuovo coordinatore regionale

Liguria. L’assemblea degli associati OICE (Organizzazione di Ingegneri Consulenti operanti all’Estero) della regione, riunitasi in teleconferenza, ha eletto l’Ing. Roberto Vallarino, CEO di ITEC, quale coordinatore del gruppo regionale.

L’elezione di Vallarino come coordinatore delle società di ingegneria e architettura liguri è avvenuta alla presenza del presidente della Consulta Interregionale OICE, ing. Giovanni Kisslinger, e sarà ratificata il 18 marzo dal Consiglio generale della Confindustria che riunisce le organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal neo coordinatore, che ha affermato: “Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento per la fiducia che l’assemblea ha riposto in me, nominandomi coordinatore per questo secondo triennio. È un onore e un privilegio poter rappresentare la nostra regione all’interno di questa prestigiosa organizzazione”.

“Sono entusiasta di lavorare insieme a tutti voi per proseguire il lavoro già intrapreso e per promuovere la crescita, la creazione di nuove opportunità e il progresso associativo del nostro settore, affrontando tutte le nuove sfide che ci attendono”.