“Officina Genitori”, incontri per mamme e papà con esperti a Savona

Savona. L’associazione Consultorio Familiare organizza “Officina Genitori”, una serie di incontri dedicati a mamme e papà con esperti (pedagogisti, consulenti per l’allattamento, psicologi psicoterapeuti, pediatri, ostetriche) che prestano gratuitamente la loro consulenza professionale allo scopo di fornire un appoggio alle giovani coppie, partendo dalle informazioni più pratiche per arrivare alla condivisione delle esperienze fra i partecipanti.

Gli incontri si terranno sempre in via Loreto Vecchia 4, nel quartiere Villetta, dalle 18 alle 20. Mercoledì 19 marzo si affronterà il tema “Mamma e bambino, prendiamocene cura” con l’osteopatia Roberto Frumento, il 26 marzo si scoprirà “Come riconoscere il linguaggio del proprio bambino” insieme a Giuliana Panero, consulente IBCLC e teacher H.U.G., e alla pediatra M. Chiara Goslino.

Il 2 aprile l’ostetrica Eleonora Guidubaldi e Fiorella Ferretti, counselor e consulente babywearing, terrà l’incontro “Fate la nanna! Importanza del sonno per mamma e neonato”. Giovedì 10 aprile la pedagogista clinica Maria Chiara Restori parlerà di “Morsi e rimorsi: come comportarsi? Istruzioni per l’uso”. Martedì 15 aprile la musicoterapeuta Anna Tusti Boesso tratterà “Il dialogo tra le parti nella relazione madre e bambino”.

“La nostra peculiarità è sempre stata quella di sostenere il singolo, la coppia, la famiglia tramite colloqui di counseling rispondenti ai bisogni specifici delle persone e consulenze quando necessario – dichiarano i responsabili del consultorio – ‘Officina Genitori’ nasce dal desiderio dei nostri operatori di attivare azioni concrete sul territorio a supporto della vita dalla nascita in poi, dopo aver partecipato alla formazione ‘Percorso nascita 2022-2023’, voluta dalla Federazione Regionale Ligure dei Consultori di Ispirazione Cristiana e dalla CFC di Roma, di cui facciamo parte”.

“Nel 2023-2024 abbiamo organizzato i primi incontri sotto il titolo di ‘Genitori non si nasce…’ – aggiungono – Ad ottobre la stessa iniziativa ha preso il nome di ‘Officina Genitori’ per essere proposta con lo stesso format ma con nuovi argomenti ogni volta”. È obbligatoria l’iscrizione compilando il modulo online al seguente indirizzo. Per ulteriori informazioni si può telefonare ai numeri 0198386320 e 3280319547, scrivere un’e-mail a consultorioacf.sv@gmail.com o visitare il sito web.