Occupazione, oltre 350 candidati dal recruiting day del centro per l’impiego di Albenga

Liguria. Proseguono con successo i recruiting day organizzati dai Centri per l’Impiego della Liguria.

Oggi, ad Albenga, circa 350 lavoratori hanno avuto la possibilità di sostenere colloqui di selezione con le agenzie per il lavoro del territorio e i referenti di oltre venti aziende savonesi e imperiesi, appartenenti a settori produttivi diversi: agricoltura, commercio, servizi, turismo, ristorazione e meccanica. Gli operatori dei Centri per l’Impiego hanno fornito consulenza alle aziende e ai lavoratori per l’intera durata dell’evento.

L’evento nasce come giornata di scambio e condivisione tra le aziende del territorio e i lavoratori, per dare una rapida risposta al fabbisogno occupazionale locale. “Dopo le giornate a Chiavari e Ventimiglia oggi è stata la volta di Albenga, un territorio con un’offerta ampia e variegata in termini occupazionali – spiega l’assessore al Lavoro di Regione Liguria Simona Ferro. – I recruiting day si confermano un format vincente capace di creare dialogo e futuro. I numeri ci dicono che attraverso questi appuntamenti i Centri per l’Impiego promuovono realmente interventi di politica attiva del lavoro, favorendo l’incontro tra domanda e offerta”.