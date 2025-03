Nuovo parco eolico ad Altare, Ripamonti incontra il sindaco: “Ascoltiamo le esigenze del territorio per trovare soluzioni”

Altare. “Anche in questa occasione Regione Liguria è sul territorio per ascoltare gli amministratori locali, comprendere criticità e trovare soluzioni in merito al progetto del nuovo parco eolico. Durante l’incontro con il sindaco Roberto Briano, dedicato ai progetti energetici, ho ribadito l’importanza di tutelare i territori scongiurando decisioni calate dall’alto e mettendo quindi al primo posto il rispetto per l’ambiente e il paesaggio. L’obiettivo è condiviso: incrementare le energie rinnovabili ma facendolo con soluzioni win-win che coniughino sostenibilità ambientale e sviluppo economico”. Queste le parole dell’assessore all’Energia della Regione Liguria Paolo Ripamonti, a margine dell’incontro richiesto dal sindaco del Comune di Altare, Roberto Briano, in merito allo stato del progetto legato a un ipotetico nuovo parco eolico in Valbormida.

“L’amministrazione di Altare ha mostrato grande attenzione nei confronti di questo tema. L’incontro è stato anche un’opportunità per discutere di soluzioni alternative come il revamping, ossia la sostituzione di componenti obsolescenti degli impianti eolici esistenti, per migliorarne le performance e ridurre l’impatto ambientale, ottimizzando le infrastrutture già presenti senza introdurre nuovi impianti”.

“È fondamentale – conclude Ripamonti – dialogare con le comunità rispettando la specificità del nostro territorio. Ricordo che quello del parco eolico è un procedimento soggetto a una Via nazionale, quindi Regione Liguria dovrà attendere l’esito della procedura e nel frattempo inviare osservazioni sul progetto. I nostri incontri sul territorio proseguiranno”.

Al termine della riunione istituzionale, l’assessore ha anche incontrato alcuni cittadini del neo comitato Bric Surite.