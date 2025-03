Nuovo marciapiede, nuovo pavimento della corsia e mantenimento dei posti auto: pronta a partire la riqualificazione di via Genova a Finale

Finale Ligure. Avrà un nuovo volto via Genova, strada di collegamento tra piazza Oberdan e la via Aurelia-corso Europa a Finalmarina.

Il progetto di riqualificazione, previsto come opera a scomputo per il cambio di destinazione d’uso del Residence Conte per un quadro economico complessivo di circa 600.000 euro, prevede il mantenimento dei parcheggi esistenti e comprenderà la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo tutta la via fino al punto prospiciente piazzetta della Libertà e nell’area perimetrale dei palazzi a sud della via interessando anche la porzione su corso Europa e piazza Oberdan, l’inserimento di nuove alberature e una pavimentazione in porfido, in continuità con quanto già realizzato in via Molinetti e via Drione.

Afferma l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Folco: “Rispetto al progetto iniziale, l’amministrazione ha leggermente rivisto, con alcune osservazioni puntuali, alcune indicazioni progettuali. La scelta definitiva sulla pavimentazione potrebbe essere influenzata anche dalle scelte future su via Santuario e via Drione – specifica quindi l’assessore – L’amministrazione ha infatti dato mandato di periziare queste ultime, oggetto di continue e dispendiose manutenzioni: qualora si decidesse di sostituire il porfido con un asfalto colorato, si valuterà un intervento simile anche in via Genova per una sorta di coerenza estetica e di utilità. Il tutto subordinato ai rilasci autorizzativi della Soprintendenza, con un rischio di allungamento dei tempi di esecuzione”.

L’avvio del cantiere, come altri impattanti previsti nel prossimo futuro, avverrà al termine della stagione turistica estiva per limitare l’impatto e i disagi sulla viabilità e la vivibilità dell’area.